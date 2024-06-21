В Сенате США хотят причислить Россию к спонсорам терроризма

Законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма внесли сенаторы Грэм и Блюменталь. Они предлагают поставить Россию в один ряд с Кубой, Ираном, КНДР и Сирией.

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь в четверг, 20 июня, внесли двухпартийный законопроект о признании России государством-спонсором терроризма. В настоящее время государствами-спонсорами терроризма, согласно американским законам, числятся Куба, Иран, Северная Корея и Сирия, которых власти США считают виновными в многократной поддержке актов международного терроризма.

"Я по нескольким причинам с нетерпением жду голосования по нашему законопроекту о признании России государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Прежде всего, это признание значительно увеличит доступные США инструменты для наказания Путина за его варварское поведение в Украине и его деструктивные действия по всей Африке и во всем мире. Путинская Россия является государством-спонсором терроризма, и давно пора официально признать это в соответствии с законодательством США", - заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм .

Сенатор: "Россия заслужила место среди изгоев"

Со своей стороны сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что "Россия заслужила место в клубе изгоев - государств-спонсоров терроризма, развязав жестокую кампанию насилия и агрессии" в Украине.

"Путинское неспровоцированное вторжение сопровождается бесчисленными зверствами и преступлениями против человечности, наводящими ужас и смерть на тысячи безвинных мирных жителей. Путин неоднократно прибегал к пыткам и убийствам. Признание России государством-спонсором терроризма позволит США более решительно сопротивляться варварству Путина и его угрозе свободе и демократии", - заявил сенатор.

Законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма будет иметь вторичные эффекты, включая санкции для стран, сотрудничающих с Россией, расширение перечня товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию, и значительное ограничение суверенитета РФ в глазах американских судов. Признание России спонсором терроризма также откроет возможность для подачи исков и других гражданских претензий от жертв терроризма, спонсируемого Москвой, указывается в пресс-релизе офиса сенатора Грэма.

Не первая попытка

Это уже не первая попытка американских законодателей признать Россию государством-спонсором терроризма. Аналогичный законопроект сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь вносили на рассмотрение парламента в 2022 году. Однако тогда президент Джо Байден принял решение не признавать РФ государством - спонсором терроризма.