  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

В Сенате США хотят причислить Россию к спонсорам терроризма

Сергей Ромашенко
21 июня 2024 г.

Законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма внесли сенаторы Грэм и Блюменталь. Они предлагают поставить Россию в один ряд с Кубой, Ираном, КНДР и Сирией.

https://p.dw.com/p/4hLDq
Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм
Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси ГрэмФото: Nathan Posner/AA/picture alliance

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь в четверг, 20 июня, внесли двухпартийный законопроект о признании России государством-спонсором терроризма. В настоящее время государствами-спонсорами терроризма, согласно американским законам, числятся Куба, Иран, Северная Корея и Сирия, которых власти США считают виновными в многократной поддержке актов международного терроризма.

"Я по нескольким причинам с нетерпением жду голосования по нашему законопроекту о признании России государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Прежде всего, это признание значительно увеличит доступные США инструменты для наказания Путина за его варварское поведение в Украине и его деструктивные действия по всей Африке и во всем мире. Путинская Россия является государством-спонсором терроризма, и давно пора официально признать это в соответствии с законодательством США", - заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Сенатор: "Россия заслужила место среди изгоев"

Со своей стороны сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что "Россия заслужила место в клубе изгоев - государств-спонсоров терроризма, развязав жестокую кампанию насилия и агрессии" в Украине.

"Путинское неспровоцированное вторжение сопровождается бесчисленными зверствами и преступлениями против человечности, наводящими ужас и смерть на тысячи безвинных мирных жителей. Путин неоднократно прибегал к пыткам и убийствам. Признание России государством-спонсором терроризма позволит США более решительно сопротивляться варварству Путина и его угрозе свободе и демократии", - заявил сенатор.

Законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма будет иметь вторичные эффекты, включая санкции для стран, сотрудничающих с Россией, расширение перечня товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию, и значительное ограничение суверенитета РФ в глазах американских судов. Признание России спонсором терроризма также откроет возможность для подачи исков и других гражданских претензий от жертв терроризма, спонсируемого Москвой, указывается в пресс-релизе офиса сенатора Грэма.

Не первая попытка

Это уже не первая попытка американских законодателей признать Россию государством-спонсором терроризма. Аналогичный законопроект сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь вносили на рассмотрение парламента в 2022 году. Однако тогда президент Джо Байден принял решение не признавать РФ государством - спонсором терроризма.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
external

Самые жесткие санкции: в США собираются назвать Россию спонсором терроризма (11.06.2020)

Самые жесткие санкции: в США собираются назвать Россию спонсором терроризма (11.06.2020)

Комитет Республиканской партии США предлагает рассматривать Россию, Китай и Иран в качестве "самых агрессивных глобальных противников". Мнение российских и немецких экспертов по поводу готовящихся масштабных санкций - в нашем сюжете.
Политика11 июня 2020 г.03:34 мин.
В зале заседаний Европарламента в Страсбурге

Европарламент объявил Россию государством - спонсором терроризма

Европарламент объявил Россию государством - спонсором терроризма

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, признающую Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма.
Конфликты23 ноября 2022 г.
Показать еще