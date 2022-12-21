США готовятся признать Россию государством-агрессором

Конгресс США разрабатывает законопроект, который позволит признать Россию государством-агрессором из-за ее войны против Украины. В результате Вашингтон сможет избежать признания России государством-спонсором терроризма, сообщило в среду, 21 декабря, издание The Hill со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, текст законопроекта в настоящее время обсуждается с администрацией президента США Байдена. В случае его принятия американский президент сможет объявить государством-агрессором Россию и любое государство, если сочтет его причастным "к актам агрессии против Украины". Документ также позволит президенту США вводить санкции против любого человека, который "несет ответственность за агрессию или причастен к ней", указывает газета.

В то же время критики законопроекта отмечают, что данные дополнения излишни, поскольку администрация Байдена и так уже ввела санкции против высокопоставленных российских чиновников. Они также недовольны тем, что термин "государство-агрессор" звучит слабее, чем термин "государство-спонсор терроризма".

Украинские чиновники недовольны

Украинские чиновники, имена которых The Hill не приводит, сообщили изданию, что статус государства-агрессора не соответствует их просьбе о признании России страной-спонсором терроризма, но Киев может все же поддержать эту меру, особенно если за этим последует разработка "дополнительного инструментария для наказания государств-агрессоров".

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма в связи с войной против Украины. Документ не является юридически обязывающим и носит рекомендательный характер, поскольку в законодательстве ЕС пока нет понятия "государство-спонсор терроризма". Отдельные страны Евросоюза, в том числе Литва, Латвия, Польша и Эстония, также приняли собственные резолюции с аналогичными формулировками.

В США, где, в отличие от ЕС понятие "спонсор терроризма" существует, список соответствующих государств составляет Госдепартамент. В настоящее время в нем числятся Сирия, Иран, КНДР и Куба. Признание США какой-либо страны спонсором терроризма предполагает жесткие ограничения - запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и другие ограничения. Эти меры, однако, и так уже действуют в отношении России.

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