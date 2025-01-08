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В РФ заявили об атаке украинских беспилотников на 7 регионов

Ольга Лебедева
8 января 2025 г.

За прошедшую ночь над семью регионами и акваторией Азовского моря сбили 32 украинских беспилотника, заявило Минобороны РФ. В Энгельсе Саратовской области атакован промышленный объект.

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Украинский беспилотник
Украинский беспилотник, фото из архиваФото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

В России заявили об очередной масштабной атаке украинских беспилотников. За минувшую ночь сбиты в общей сложности 32 ударных дрона, написало в Telegram в среду, 8 января, министерство обороны РФ.

Как отмечается в заявлении, 11 беспилотников сбили над территорией Саратовской области, по четыре - над территориями Курской и Ростовской областей, по три - над территориями Белгородской и Брянской областей, два – над территорией Краснодарского края, один над территорией Волгоградской области и четыре – над акваторией Азовского моря.

Между тем, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что его регион атаковали пять беспилотников. Они сбиты в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах, при этом пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, утверждает он.

Атака на Энгельс и Саратов

В свою очередь губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о массированной атаке в Саратове и Энгельсе. По его словам, в результате "попадания обломков сбитых БПЛА" на некий "промышленный объект" имеются "повреждения". При этом никто из людей не пострадал, указал он.

Бусаргин также сообщил, что на атакованном предприятии развернут оперативный штаб. "На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы", - написал он. В свою очередь Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщают о взрывах в районе нефтебазы в Энгельсе. 

В середине декабря саратовской губернатор также сообщал об атаке БПЛА на военный аэродром в регионе, не уточнив, о каком именно аэродроме идет речь. При этом в Энгельсе под Саратовом расположена авиабаза воздушно-космических сил РФ "Энгельс-2", на которой базируются стратегические бомбардировщики. В ВСУ многократно заявляли, что самолеты из Энгельса запускают ракеты по территории Украины.

 

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