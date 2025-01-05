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ПолитикаУкраина

Украинская армия перешла в наступление в Курской области

Сергей Ромашенко
5 января 2025 г.

Один из ударов ВСУ наносится со стороны райцентра Суджа, который с августа находится под контролем Украины. В числе прочего бои идут за село Бердин неподалеку от Большого Солдатского.

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Бои в Курской области (фото из архива)
Бои в Курской области (фото из архива)Фото: 95th Air Assault Brigade/via REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление в Курской области России, сообщили утром в воскресенье, 5 января, целый ряд Telegram-каналов и глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Косвенно эти сообщения подтвердил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, написав: "Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает".

Согласно сообщениям, удар ВСУ наносится со стороны райцентра Суджа, который с августа находится под контролем Украины, в направлении Большого Солдатского. Это еще один райцентр, расположенный к северо-востоку от Суджи, в направлении на Курск.

Минобороны РФ: ВСУ "совершили попытку контратаки"

В министерстве обороны России заявили, что 5 января около 9.00 ВСУ "с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении" совершили попытку контратаки в направлении хутора Бердин. В ней участвовали два танка, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. "Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин", - говорится в сообщении Минобороны РФ. 

Согласно российским каналам, в наступлении задействована бронетехника, машины разминирования, а также средства РЭБ, которые, как утверждается, успешно противодействуют российским беспилотникам. Канал "МИГ России" утверждает, что у украинских военных есть "локальные успехи". В частности, идут бои за село Бердин неподалеку от Большого Солдатского.

Независимых данных о ситуации в Курской области пока нет. В условиях активно ведущихся боевых действий получить такие сведения трудно.

В начале августа украинские военные в результате наступления заняли часть районов Курской области. Впоследствии, по оценкам, около половины этой территории была отбита войсками РФ, но ВСУ до сих пор удерживают Суджу и около 500 кв. км территории. В последние дни в Telegram-каналах распространялись сообщения о подготовке нового наступления, предположительно приуроченного к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

 

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