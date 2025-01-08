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В российском Энгельсе дроны атаковали нефтебазу

Евгений Жуков
8 января 2025 г.

По словам губернатора, массированной атаке БПЛА подверглись Саратов и Энгельс, где имеются повреждения на промышленном предприятии. По данным Telegram-каналов, в ударе по нефтебазе участвовали более 30 дронов.

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Пожар на нефтебазе в России (фото из архива)
Пожар на нефтебазе в России (фото из архива)Фото: REUTERS

В городе Энгельс Саратовской области в ночь на среду, 8 января, прогремели взрывы после атаки дронов. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о том, что массированной атаке подверглись Саратов и Энгельс, о "попадании обломков сбитых БПЛА" на некий "промышленный объект", где имеются "повреждения", но никто из людей не пострадал.

По данным российских Telegram-каналов, речь идет о нефтебазе, где в результате удара беспилотников вспыхнул сильный пожар.

Как пишет канал "ВЧК-ОГПУ", по предварительным данным, в атаке на нефтебазу в Энгельсе участвовало более 30 дронов.

В середине декабря саратовской губернатор Бусаргин заявил об атаке БПЛА на военный аэродром в регионе, не уточнив, о каком именно аэродроме идет речь. При этом в Энгельсе под Саратовом расположена авиабаза воздушно-космических сил РФ "Энгельс-2", на которой базируются стратегические бомбардировщики. В ВСУ многократно заявляли, что самолеты из Энгельса запускают ракеты по территории Украины.

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