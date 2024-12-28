ГУР: Дроны могут атаковать цели в 2000 км от границы Украины

Украинские БПЛА способны поражать цели на расстоянии в 2 тысячи километров в глубине РФ, заявил представитель ГУР Минобороны Украины. По его словам, взрывы в удаленных российских регионах происходят не просто так.

Украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут преодолевать расстояние до цели в 2 тысячи километров, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов телеканалу "Новини.LIVE" в субботу, 28 декабря.

По его словам, взрывы на территории России на большом удалении от украинской границы происходят не просто так, однако в большинстве случаев Киев не подтверждает и не опровергает свою причастность к ним. Юсов подчеркнул, что все удары по территории России совершаются исключительно по военным объектам, связанным с армией или инфраструктурой, обеспечивающей ее финансирование, логистику или оборону.

Среди известных случаев применения Украиной беспилотников по целям в глубине РФ - нанесенный в начале ноября 2024 года удар по военным объектам в городе Каспийск в Дагестане на расстоянии около 1500 километром от границы Украины. Еще одна подобная атака была совершена в начале мая по станции дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области. Тогда дрон преодолел расстояние в 1800 километров.