"Просчитанный риск". Эксперты о боях под Курском и целях ВСУ

Украинская армия продвигается в Курской области, хотя и испытывает там все большее давление России. Эксперты называют несколько причин и сходятся во мнении, что Киев посылает сигнал Трампу. Будет ли еще что-то?

Спустя сутки после неожиданного наступления украинской армии под Курском, многое остается неясным. Киев молчит, как это было в начале августа 2024 года, когда украинские войска впервые вошли в Курскую область РФ. В понедельник, 6 января, министерство обороны России сообщило, что "попытка прорыва" Вооруженных сил Украины (ВСУ) была "пресечена". Направление - населенный пункт Большое Солдатское, расположенный примерно в 80-ти километрах к юго-западу от областного центра. По данным Москвы, были уничтожены четыре танка, два бронетранспортера, 16 боевых бронированных машин и машина разминирования. Подтверждения этой информации из других источников на момент написания статьи не было.

Российская РСЗО "Град" на курском направлении Фото: Russian Defense Ministry/AP/picture alliance

Новость о новом наступлении украинских войск в Курской области появилась 5 января утром. Российские военкоры и z-блогеры сообщали об украинских "колоннах" и делились видео, снятыми, по-видимому, беспилотниками, на которых видно несколько украинских БМП на заснеженных полях и дорогах. Некоторые упоминали об использовании западных высокоточных ракет. Эту информацию также проверить невозможно. Настроение на следующий день было более сдержанное: российские СМИ выглядят более уверенными, а украинская сторона не спешит сообщать об успехах. Похоже, все ждут, что еще может произойти.

Ход, чтобы произвести впечатление на Трампа?

Украинская атака не стала полной неожиданностью. Предположения о том, что это наступление может начаться, были уже несколько недель назад. Австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер (Markus Reisner), предсказал именно такой сценарий в интервью DW в середине декабря. "На мой взгляд, Украина попытается еще раз показать в информационном пространстве, что имеет смысл поддержать ее непосредственно перед вступлением Дональда Трампа в должность президента США", - говорит Райснер. По его словам, именно это мы сейчас и наблюдаем.

Трамп несколько раз заявлял, что хочет поскорее закончить войну России против Украины. Во время предвыборной кампании он также ставил вопрос о дальнейшей поддержке Украины. Ожидается, что первые предложения из Вашингтона по прекращению огня поступят после его вступления в должность 20 января.

Пока рано говорить о "фактическом наступлении" Украины под Курском. "Потому что наступление будет означать, что крупные соединения, виды вооруженных сил будут проводить наступление по всей территории, чтобы достичь целей на оперативном уровне, - говорит Райснер. - Что мы видим сейчас, так это передовую контратаку с участием до трех бригад или их частей".

Маркус Райснер Фото: BMVL

Точная цель все еще не ясна, их может быть несколько. По словам Райснера, украинская армия испытывает все большее давление в Курской области и уже потеряла около половины территории, которую она заняла пять месяцев назад. Контролируемая украинской стороной территория площадью около 500 квадратных километров подвергается российским атакам с трех сторон. Нынешнее наступление может быть попыткой "вырваться из этого пузыря".

Шашанк Джоши, редактор британского журнала The Economist, специализирующийся на военных вопросах, называет и другие возможные причины. "Цель может заключаться в том, чтобы поставить российские войска в оборонительное положение, чтобы помешать им наращивать наступательные действия", - сказал Джоши в интервью DW. По мнению британского эксперта, тот факт, что в настоящее время в Курской области идет "довольно значительное" российское наступление, усложняет анализ.

Другой целью могут быть дополнительные земли в качестве разменной монеты перед дипломатическими переговорами после инаугурации Трампа. Но это может быть и обманный маневр, чтобы нанести удар в другом месте.

Маркус Райснер придерживается аналогичной точки зрения и ожидает, что все это продолжится. "Я считаю, что к 20 января нас еще ждут сюрпризы, - говорит военный эксперт. - Если вы посмотрите на северо-восток Украины, то фронт не полностью обеспечен российской стороной. Есть некоторые районы, которые могут быть использованы для дальнейшего продвижения, чтобы добиться максимального успеха перед возможными переговорами". В подтверждение этого Райснер приводит недавние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена. Украинские позиции в Курске "важны", потому что они будут играть роль в будущих переговорах, сказал Блинкен во время своего визита в Сеул.

Насколько рискованными являются бои под Курском?

Как и в случае с наступлением на Курск в августе, вновь возникает вопрос, действительно ли Киеву стоит размещать войска на российской территории, когда украинская армия отступает на востоке и теряет все больше собственных земель. В частности, важный в военном отношении город Покровск, на западе Донецкой области, уже несколько месяцев находится в центре боевых действий. Новое наступление украинской армии может быть рискованным, но политические преимущества перевешивают риски, говорят эксперты.

Шашанк Джоши Фото: DW

"Если Россия возьмет Покровск, она продвинется на запад, - говорит Шашанк Джоши. - Это плохо, но это не обязательно качественно изменит баланс сил и дипломатические переговоры". Если Украине удастся удержать часть Курской области, это будет иметь "существенное значение". Это был бы "просчитанный риск".

Для Украины важно "не выпадать из заголовков", особенно перед приходом Трампа, подчеркивает Маркус Райснер. "Если учесть, что самое важное для Украины - это поддержка Запада, то эта мера, пусть и разрозненная, важна для того, чтобы сохранить эту поддержку", - говорит он.

Пока неясно, как долго Украина сможет удержать часть Курской области. Райснер осторожно относится к таким вопросам. Силы обеих сторон "поредели", но если давление Трампа не приведет к замораживанию конфликта, "драма войны на истощение может разразиться снова", считает он. Тогда Россия может подтянуть свои силы и медленно оттеснить украинскую армию.