Суд в РФ осудил гражданина США и РФ за реабилитацию нацизма

Юрия Малева приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В США рекомендуют американским гражданам не посещать Россию.

Петербургский городской суд приговорил гражданина США и России Юрия Малева к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Как сообщается в среду, 5 июня, в Telegram-канале Объединенной пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга, его признали виновным в двух эпизодах совершения преступлении по часть 4 статьи 354.1 УК РФ "реабилитация нацизма". Ему также запрещено делать публикации в сети Интернет в течение полутора лет.

Малева, который постоянно проживал в США с 1991 года, арестовали в конце 2023 года, вскоре после того, как он приехал в Россию в гости. По информации Следственного комитета РФ, донос на него написан от имени 86-летней жительницы города, которая пережила блокаду Ленинграда. Пенсионерка сообщила, что мужчина как минимум два раза опубликовала в социальных сетях издевательские посты, посвященные георгиевской ленточке. Малев признал свою вину, его дело рассматривали в особом порядке.

Американцам рекомендуют не ездить в Россию

Госдепартамент США после нападения России на Украину неоднократно рекомендовал своим гражданам без особой необходимости не ездить в Россию. В качестве одной из причин указывалось "потенциальное преследование" граждан США с целью дальнейшего задержания,"произвольное применение местного законодательства", а также "ограниченная возможность посольства оказывать помощь гражданам США в России".

В сообщении, опубликованном на сайте посольства США в Москве, также отмечалось, что российские власти могут "отказать в признании гражданства США" лицам с российско-американским гражданством, "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и (или) призвать их на военную службу".

Только за последнее время в России были арестованы американский журналист Эван Гершкович, журналистка Алсу Курмашева,имеющая российское и американское гражданство, осуждены бывший морской пехотинец Пол Уилон и баскетболистка Бриттни Грайнер. В США считают, что РФ сознательно берет в заложники граждан США для создания обменного фонда.