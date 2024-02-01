Суд в РФ продлил арест редактору "Радио Свобода" Курмашевой

Журналистку татаро-башкирской службы "Радио Свобода" Алсу Курмашеву обвиняют в том, что она не зарегистрировалась в качестве "иностранного агента".

Советский районный суд Казани до 5 апреля продлил арест журналистке татаро-башкирской службы медиакомпании Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) Idel.Реалии Алсу Курмашевой, обвиняемой в непредоставлении документов для включения в реестр "иностранных агентов" (часть 3 статьи 330.1 УК)., сообщает Idel.Реалии в среду, 1 февраля.

Журналистка находится в СИЗО с середины октября 2023 года. Защита Курмашевой настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест, однако суд в этом отказал. Заседание о продлении меры пресечения прошло в закрытом режиме, журналистов допустили только на оглашение решения, а других пришедших в суд не пустили в зал вообще. В суде присутствовали представители посольств Австрии, Чехии и Нидерландов.

Госдеп просят признать Курмашеву несправедливо задержанной

"Российские власти осуществляют заслуживающую осуждения кампанию по уголовному преследованию несправедливо задержанной Алсу Курмашевой. Ее бросили в тюрьму, к ней относятся несправедливо только потому, что она американская журналистка", - прокомментировал продление ареста исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус.

Кроме того, он призвал госдепартамент США официально признать Курмашеву незаконно удерживаемой, как это было сделано с другим американским журналистом, находящимся в России в СИЗО, Эваном Гершковичем.

Уголовное дело Курмашевой об "иноагентстве"

Алсу Курмашева - гражданка России и США, постоянно проживающая в Праге. Журналистка приехала в Россию 20 мая по семейным делам, а 2 июня перед вылетом в Чехию была первый раз задержана в аэропорту Казани - спецслужбы тогда изъяли у нее оба паспорта, из-за чего она не смогла улететь.

18 октября Курмашеву задержали вновь. На этот раз по обвинению в том, что не зарегистрировалась в качестве "иностранного агента". Согласно УК РФ, Курмашевой может грозить до пяти лет лишения свободы.

В Евросоюзе осудили арест журналистки. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал ее уголовное дело "очередной демонстрацией репрессий российского режима в отношении журналистов, в особенности международных и независимых журналистов".

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