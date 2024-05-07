Во Владивостоке арестован американский военный

Гордон Блэк обвиняется в краже и пробудет в следственном изоляторе до 2 июля. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Суд во Владивостоке арестовал американского военнослужащего Гордона Блэка. Американец обвиняется в краже и пробудет в СИЗО до 2 июля. Блэк был задержан в рамках дела о краже с причинением значительного ущерба гражданину (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ), 3 мая Первомайский районный суд Владивостока выдал санкцию на его арест, сообщил во вторник, 7 мая, представитель суда. Американцу грозит до пяти лет лишения свободы.

По сообщению пресс-службы УМВД по Приморью, Гордон Блэк приехал к жительнице Владивостока, с которой познакомился в Южной Корее, где та работала. "У заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию", - заявили в пресс-службе.

Российские СМИ сообщают, что американец избил свою подругу и украл у нее около двух тысяч евро и спиртное. МИД России заявил, что дело Блэка не связано с политикой или шпионажем, это бытовой криминал. Россия уведомила Госдепартамент о задержании Блэка.

"Обвинение в преступном поведении"

Ранее американская телекомпания NBC News, ссылаясь на пресс-службу армии США, сообщала о задержании американского военного "по обвинению в преступном поведении", не раскрывая подробностей, в том числе его задержанного. Теперь NBC News сообщает, что Блэк - сержант американской армии, приехавший во Владивосток из Южной Кореи без разрешения начальства для встречи с женщиной, с которой его связывают романтические отношения.

Обвинения, выдвинутые против Блэка, касаются кражи у женщины, но неизвестно, идет ли речь о той же женщине, которую он приехал навестить, отмечает американская телекомпания.

Обмены заключенными

Власти РФ неоднократно меняли иностранцев, приговоренных российскими судам к различным срокам наказания по тем или иным делам, на граждан РФ, осужденных за рубежом. США заявляли, что на фоне ухудшения отношений с РФ растет число задержанных в России иностранцев, обвиняя Москву в том, что та использует задержанных для политического торга.

В апреле 2022 года американца Тревора Рида, отбывавшего срок в российской колонии, обменяли на Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам по обвинению в планировании и подготовке транспортировки крупной партии наркотиков. Рид, находившийся в РФ по турвизе, в августе 2019 года после ссоры с двумя девушками в Москве оказал сопротивление полицейским при задержании. В 2020 году Рида приговорили к девяти годам колонии. Рид не признал вины и утверждал, что ничего не помнит, поскольку был пьян.

В России в настоящее время находится под стражей и целый ряд других граждан США, в том числе журналист Эван Гершкович и бывший военнослужащий Пол Уилан. Гершкович и Уилан обвиняются в шпионаже.