 В России новый пик смертей среди больных COVID-19 | Новости из Германии о России | DW | 27.10.2021

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Россия

В России новый пик смертей среди больных COVID-19

За сутки в РФ умерли еще 1123 человека с ковидом, сообщает оперштаб. Общее число заражений SARS-CoV-2 достигло 8,35 млн случаев.

Сотрудники МЧС России ведут дезинфекцию на Белорусском вокзале в Москве

За минувшие сутки в России скончались еще 1123 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Такие данные оперативный штаб приводит в среду, 27 октября. Это максимальный прирост летальных исходов с момента проникновения инфекции в страну. Общее число смертей больных ковидом достигло 233 898.

Кроме того, за истекшие 24 часа вирус был обнаружен в РФ еще у 36 582 человек. Больше всего случаев - в  Москве (5789), Санкт-Петербурге (2913) и Московской области (2670). По данным оперштаба, общее количество инфицированных составляет 8 352 601. Регионы РФ продолжают ужесточать меры борьбы с распространением инфекции.

Данные по Германии и миру

Между тем в Германии суточный прирост заражений составил 23 212 случаев, а летальных исходов среди пациентов с ковидом - 114. Всего в ФРГ вирус выявлен у 4 506 415 человек, 95 359 из них скончались, указывает Институт имени Роберта Коха.

РНК-содержащий коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии обнаружен более чем у 244 млн жителей планеты, свыше 4,9 млн больных этой инфекцией скончались, около 222 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 45 млн) и летальных исходов (свыше 738 тысяч) приходится на США.

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    Автор: Дарья Брянцева


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