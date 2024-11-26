В России лишили аккредитации британского дипломата

Второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве лишен аккредитации, ему предписано покинуть РФ в двухнедельный срок.

Второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По его данным, российский МИД принял соответствующее решение "во взаимодействии с заинтересованными ведомствами".

В МИД РФ вызван посол Великобритании

Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси вызван в российское дипведомство, сообщила его официальная представительница Мария Захарова.

По утверждению ФСБ, Прайор сменил "на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе", и при получении разрешения на въезд "намеренно указал ложные данные".

В Федеральной службе безопасности России заявляют, что выявили признаки проведения дипломатом "разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации".

Правительство Великобритании заявило, что обвинения британского дипломата в шпионаже являются "злонамеренными и необоснованными".

В тот же день Москва запретила въезд в страну более десяти членам британского правительства, заявив о "русофобской" политике Лондона.

Высылка шести сотрудников посольства Великобритании в Москве

В ФСБ 13 сентября заявили, что шесть сотрудников британского посольства в Москве, лишенные аккредитации,, проводили встречи с журналистами "Новой газеты", а также правозащитниками из "Гражданского содействия" и "Международного мемориала". По утверждению ФСБ, Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании после начала войны в Украине был преобразован в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение России "стратегического поражения".

Великобритания отвергла обвинения как "абсолютно беспочвенные".

Отношения между Россией и странами НАТО находятся на самом низком уровне со времен холодной войны.