ФСБ обвинила британских дипломатов в "подрывной работе"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что получила "документальные материалы", которые подтверждают координацию Лондоном "эскалации международной военно-политической обстановки". На этом основании лишены аккредитации шестеро сотрудников посольства Великобритании, находившихся в РФ по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии. В их действиях обнаружены "признаки проведения разведывательно-подрывной работы", говорится в пресс-релизе ФСБ, обнародованном в пятницу, 13 сентября.

Телеканал "Россия-24" назвал имена дипломатов, лишенных аккредитации. Это сотрудники посольства Великобритании Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

Сотрудник ФСБ в эфире канала заявил, что дипломаты проводили встречи с журналистами "Новой газеты", а также правозащитниками из "Гражданского содействия" и "Международного мемориала".

"Мы устали терпеть этот цирк в виде пробежки через всю Москву и через лесопарки, однодневные визиты в соседние города с целью посидеть несколько часов на скамейке в мороз, или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов. Классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно", - цитирует "Интерфакс" слова представителя российской спецслужбы.

Нанесение "стратегического поражения" России

По версии ФСБ, Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании после начала войны в Украине был преобразован в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение России "стратегического поражения". "Выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии Директора британских дипломатов как угрожающую безопасности Российской Федерации", - подчеркивается в пресс-релизе.

Официальный Лондон и британское посольство в Москве пока не комментировали заявление ФСБ.

В феврале ФСБ заявила, что неправительственная организация "Британский совет" (British Сouncil) причастна к разведдеятельности и вербовке беженцев, после чего комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела предложила Генпрокуратуре запретить "Британскому совету" любую деятельность в России. Организация прекратила работу в стране по инициативе российской стороны еще в 2018 году.