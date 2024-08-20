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В Госдуме предложили признать Deutsche Welle "нежелательной"

Лиза Ламбрехт
20 августа 2024 г.

Предложения внести Deutsche Welle и British Council в список "нежелательных организаций" направлены в Генпрокуратуру РФ, заявил депутат Василий Пискарев.

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Логотип Deutsche Welle
Логотип Deutsche WelleФото: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Депутаты Госдумы РФ предложили включить немецкую медиакомпанию Deutsche Welle и британский фонд British Council в список "нежелательных организаций", соответствующие предложения направлены в российскую Генпрокуратуру. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, предлагается запретить DW и British Council любую деятельность в России. "Речь идет о блокировке их счетов, закрытии отделений и филиалов, запрете на распространение информационных материалов. А для тех, кто с ними будет продолжать или налаживать сотрудничество предусмотрена административная и уголовная ответственность", - заявил Пискарев.

Запрет вещания DW в России и объявление "иноагентом"

Российские власти 3 февраля 2022 года запретили вещание Deutsche Welle на территории РФ, а в марте того же года внесли DW в реестр СМИ-"иностранных агентов". Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg) назвал эти действия ожидаемым "возобновлением произвола российских властей", заявив об "очередном шаге по наступлению на свободу прессы и новой попытке отрезать население России от свободной информации".

"Нежелательные" организации в России

19 августа 2024 года в России вступили в силу поправки к закону, позволяющие признавать "нежелательными" любые организации, учредителями или участниками которых выступают госорганы иностранных государств. До этих поправок "нежелательными" могли объявлять только неправительственные организации.

Закон предусматривает уголовную и административную ответственность за участие в таких организациях: максимальное наказание за вовлеченность в их деятельность - до четырех лет с лишением права занимать ряд должностей. В случае финансирования срок составляет до пяти лет, при организации деятельности - до шести.

Число "нежелательных" организаций в России стало резко расти после начала полномасштабной войны РФ против Украины. По подсчетам журналистов, в 2022 году российские власти признали "нежелательными" 23 организации, в 2023-м - 58. По состоянию на 14 августа 2024 года статус "нежелательных" в России имели 186 организаций.

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