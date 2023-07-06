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Подданным Великобритании рекомендовали покинуть РФ

Екатерина Венкина
17 мин. назад

Ситуация "в России непредсказуема", отметила посол Великобритании в РФ. Британские власти советуют покинуть страну, если присутствие там не является необходимым.

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Посольство Великобритании в Москве
Посольство Великобритании в Москве (фото из архива, Petrov Sergey/Russian Look/IMAGO)Фото: Petrov Sergey/Russian Look/IMAGO

Посольство Великобритании в Москве призвало британских подданных покинуть Россию из-за непредсказуемости ситуации там. Обращение посла Деборы Броннерт размещено в среду, 5 июля, в Twitter и Telegram диппредставительства.

"Мы живем в трудный и напряженный период, и события последних нескольких недель были тревожными для всех нас, все еще находящихся в России", - говорится в обращении.

"Ужасное вторжение в Украину наносит страшный ущерб Украине, но оно также наносит ущерб России и всему миру. Как мы видели, вторжение означает, что ситуация здесь, в России, непредсказуема", - констатировала дипломат.

Британские власти советуют подданным покинуть РФ

По ее словам, британские власти по-прежнему рекомендуют не совершать поездок в Россию, а также советуют покинуть страну, если присутствие там не является необходимым. Находящимся в РФ следует выполнять все рекомендации МИД Великобритании, добавила Броннерт.

Посольство Великобритании в Москве и генконсульство в Екатеринбурге продолжают работу.

Правительство США рекомендовало своим гражданам покинуть Россию вскоре после начала войны. Власти Германии до сих пор советовали лишь воздержаться от поездок в РФ.

Глава ЦРУ: Недовольство войной "продолжит подтачивать российское руководство"

Ранее, 1 июля, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на лекции в фонде Ditchley в британском Оксфордшире заявил, что мятеж основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина является признаком "разрушительного воздействия" войны России против Украины на общество в РФ и власть президента Владимира Путина.

Вторжение российской армии в соседнюю страну обнажило слабые стороны ВС РФ, отметил глава разведслужбы Соединенных Штатов. Недовольство войной "продолжит подтачивать российское руководство", считает директор ЦРУ. По его мнению, "ошибки Путина" грозят превратить Россию в "младшего партнера и экономическую колонию Китая".

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