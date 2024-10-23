Германия и Великобритания подписали оборонное соглашение

Оборонное соглашение между Берлином и Лондоном предполагает разработку нового дальнобойного оружия, производство танков компанией Rheinmetall в Великобритании, а также совместные учения на восточной границе НАТО.

Германия и Великобритания заключили соглашение по укреплению сотрудничества в сфере обороны. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), прибывший в Лондон с первым официальным визитом, и его британский коллега Джон Хили подписали документ в среду, 23 октября.

Соглашение Trinity House Agreement послужит, в первую очередь, "большей безопасности в Европе" и позволит Лондону и Берлину объединиться перед лицом политики "разделения и разрушения", которую проводит президент РФ Владимир Путин, заявил глава Минобороны Германии на пресс-конференции после подписания договора. "Мы предлагаем нечто иное: солидарность и доверие", - добавил немецкий министр.

Глава оборонного ведомства Великобритании Джон Хили назвал соглашение "эпохальным". По его словам, этот договор предполагает сотрудничество с промышленностью и Вооруженными силами Германии - бундесвером - в "ранее недостижимых масштабах".

Разработка дальнобойного оружия и учения на восточном фланге НАТО

"Благодаря проектам в воздушной, наземной, морской и кибернетической сферах мы будем совместно повышать наш оборонный потенциал, укрепляя тем самым европейскую составляющую в НАТО", - заявил перед подписанием документа Борис Писториус. Война в Украине показала, что "мы не должны воспринимать безопасность в Европе как нечто само собой разумеющееся", добавил он. Писториус подчеркнул, что проекты, которые планируется осуществлять в рамках договора, будут открыты и для других союзников и партнеров по НАТО и Евросоюзу.

Как уточнили в министерстве обороны Германии, в частности, соглашение предусматривает производство танков немецкого концерна Rheinmetall на нескольких британских заводах. Кроме того, будет построен завод по производству артиллерийских стволов, что создаст дополнительные 400 рабочих мест.

Стороны также намерены интегрировать системы противовоздушной обороны и разработать новое оружие большой дальности, способное наносить удары вглубь территории противника. Как сообщало агентство Reuters, речь идет о совместном создании новой категории вооружений, обладающих большей дальностью и точностью, чем ракетные системы дальнего действия Storm Shadow, переданные Лондоном Киеву.

Помимо этого, Берлин и Лондон намереваются проводить совместные военные учения на восточном фланге НАТО для сдерживания РФ в свете российского вторжения в Украину. Планируется также создать танковые подразделения, поддерживаемые дронами.

Немецкая разведавиация в Шотландии

По данным dpa, договоренности также предусматривают базирование германских разведывательных самолетов в Шотландии, откуда военные смогут вести наблюдение за Северной Атлантикой и подлодками. Эта мера призвана лучше защитить подводные кабели от диверсий.