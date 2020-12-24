В России число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн

В России число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 3 млн человек, это следует из официальной статистики, обнародованной в Москве в субботу, 26 декабря. Только за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 29 200 человек. Согласно официальным данным, в России за все время пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались более 54 200 человек. Только за последние 24 часа прирост летальных исходов составил более 560 случаев.

Наиболее сильно от коронавируса страдают Москва и Санкт-Петербург. Правительство РФ надеется взять эпидемию под контроль с помощью вакцины "Спутник V", которая, вопреки сомнениям международных экспертов, первой в мире была допущена к массовому использованию. В России массовая вакцинация идет с начала декабря. Привито уже более 300 тысяч человек.

Вакцина "Спутник V"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 26 декабря сообщил, что его ведомство разрешило применять "Спутник V" и для лиц старше 60 лет, и вакцинация таких граждан может начаться незамедлительно. Более недели назад президент России Владимир Путин заявил, что он не может привиться от коронавируса, потому что ему 68 лет, а российская вакцина предназначена лишь для лиц младше 60.

В России уже сертифицированы две вакцины от коронавируса, разработка новых продолжается.

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