В РФ заочно арестовали Владимира Осечкина и Ольгу Мисик

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина и активистку Ольгу Мисик. Судья Варвара Оганова удовлетворила соответствующее ходатайство следствия в отношении Осечкина и Мисик, находящихся за пределами РФ, сообщает в четверг, 21 марта, "Медиазона" , ссылаясь на информацию в картотеке столичных судов.

"В суд поступило ходатайство следователей ФСБ о заочном аресте Осечкина. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет)", - сообщили ТАСС в Мещанском суде в тот же день. Как отмечает "Медиазона", в отношении Ольги Мисик также возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в интернете. При этом не уточняется, что послужило поводом для возбуждения дел.

Преследование Ольги Мисик

Ольга Мисик стала известна летом 2019 года, когда в Москве приходила на митинги за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму с изданием Конституции РФ в руках и напоминала силовикам о базовых правах граждан России, в частности о свободе мирных собраний.

Впоследствии девушка продолжила участвовать в акциях против политических репрессий. Ольгу Мисик и ее товарищей подвижению "Бессрочный протест" Ивана Воробьевского и Игоря Башаримова обвинили в вандализме из-за акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия" в 2020 году. Они приклеили баннер и облили розовой краской техническую постройку у входа в здание Генпрокуратуры. В результате в мае 2021 года Тверской суд Москвы назначил Мисик два года ограничения свободы по "делу о будке федерального значения".Позже Мисик покинула РФ, а в ноябре 2022 года была объявлена РФ в розыск.

Деятельность Владимира Осечкина

Владимир Осечкин с 2015 года проживает за пределами России. Его проект Gulagu.net неоднократно публиковал данные о пытках в российских колониях и тюрьмах. В частности, в октябре 2021 года правозащитники выложили в Сеть несколько видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице №1. Это привело к отставке главы ФСИН по Саратовской области, увольнению 18 сотрудников ведомства и возбуждении ряда уголовных дел по фактам насильственных действий сексуального характера и превышении должностных полномочий.

В 2020 году суд в Москве заочно арестовал его по делу о мошенничестве, он был объявлен в розыск. В 2022 году Следственный комитет возбудил против правозащитника уголовное деле о военных "фейках". В сентябре 2022 года Владимир Осечкин заявил, что его пытались убить во французском городе Биарриц. По его словам, покушение готовил "человек, тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью". Как рассказал Осечкин, "были выстрелы", но в него не попали.

Смотрите также: