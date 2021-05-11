Активистов "Бессрочного протеста" приговорили к ограничению свободы

Тверской районный суд в Москве во вторник, 11 мая, приговорил к двум годам ограничения свободы 19-летнюю активистку Ольгу Мисик, а также к одному году и девяти месяцам лишения свободы 24-летнего Ивана Воробьевского и 27-летнего Игоря Башаримова. Их признали виновными в вандализме за акцию 2020 года, когда розовой краской облили строение возле здания Гепрокуратуры РФ, которое позже фигурировало в СМИ как "будка федерального значения".

На протяжении этого срока молодым людям будет запрещено покидать их жилища в ночное время. Им также запрещено выезжать за пределы тех городов, где они живут - а это Москва, Архангельск и Воскресенск. Защита намерена обжаловать приговор. По мнению адвоката Дмитрия Захватова, в деле нет состава преступления, так как обвинение не смогло предоставить необходимых доказательств. Защита утверждает, что документы, при помощи которых обвинители пытались доказать нанесение ущерба, были сфальсифицированы, пишет "ОВД-Инфо".

Активистка движения "Бессрочный протест" Ольга Мисик стала известна в августе 2019 года, когда зачитывала текст Конституции РФ силовикам в Москве, стоявшим в уличном оцеплении во время протестов, начавшихся после того, как ряд независимых кандидатов не был допущены к выборам в Мосгордуму. Мисик также задерживали на дне открытых дверей МГУ, когда группа активистов публично обращалась к ректору Виктору Садовничему с вопросами о судьбе задержанного аспиранта Азата Мифтахова.

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