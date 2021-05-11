 Активистов ″Бессрочного протеста″ приговорили к ограничению свободы | Новости из Германии о России | DW | 12.05.2021

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Россия

Активистов "Бессрочного протеста" приговорили к ограничению свободы

Суд в Москве признал виновными в вандализме обвиняемых по делу о "будке федерального значения" Ольгу Мисик, Ивана Воробьевского и Игоря Башаримова.

Активистка Ольга Мисик во время протестов 2019 года в Москве

Ольга Мисик во время протестов 2019 года в Москве

Тверской районный суд в Москве во вторник, 11 мая, приговорил к двум годам ограничения свободы 19-летнюю активистку Ольгу Мисик, а также к одному году и девяти месяцам лишения свободы 24-летнего Ивана Воробьевского и 27-летнего Игоря Башаримова. Их признали виновными в вандализме за акцию 2020 года, когда розовой краской облили строение возле здания Гепрокуратуры РФ, которое позже фигурировало в СМИ как "будка федерального значения".

На протяжении этого срока молодым людям будет запрещено покидать их жилища в ночное время. Им также запрещено выезжать за пределы тех городов, где они живут - а это Москва, Архангельск и Воскресенск. Защита намерена обжаловать приговор. По мнению адвоката Дмитрия Захватова, в деле нет состава преступления, так как обвинение не смогло предоставить необходимых доказательств. Защита утверждает, что документы, при помощи которых обвинители пытались доказать нанесение ущерба, были сфальсифицированы, пишет "ОВД-Инфо".

Активистка движения "Бессрочный протест" Ольга Мисик стала известна в августе 2019 года, когда зачитывала текст Конституции РФ силовикам в Москве, стоявшим в уличном оцеплении во время протестов, начавшихся после того, как ряд независимых кандидатов не был допущены к выборам в Мосгордуму. Мисик также задерживали на дне открытых дверей МГУ, когда группа активистов публично обращалась к ректору Виктору Садовничему с вопросами о судьбе задержанного аспиранта Азата Мифтахова.

Смотрите также:

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


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Сторонников Навального увольняют с работы, штрафуют и задерживают (27.04.2021)

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Волков и Жданов в Брюсселе: о чем руководители ФБК просили ЕС

Перед тем, как принять решение о новых санкциях в отношении России, министры иностранных дел стран ЕС встретились с руководителями основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией.  

Комментарий: Митинг с продолжением? Новая тактика задержаний в России

Силовики придумали новый способ задерживать участников несогласованных акций - людей забирают по итогам мониторинга камер наблюдений. Это кульминация кампании запугивания, считает Татьяна Фельгенгауэр.  

Комментарий: Акции сторонников Навального - не финальная не битва

Самое неудачное во вчерашних акциях сторонников Навального - это ее название, считает Александр Плющев. Впрочем, кампания запугивания несогласных принесла определенные плоды.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему задержан адвокат фонда Навального (30.04.2021)  

Немецкие политики и эксперты о протестах в России в поддержку Навального и реакции Кремля (22.04.2021)  

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