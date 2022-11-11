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Девушка с темными волнистыми волосами до плеч, в белой футболке с черным "бронежилетом" и в бирюзовых штанах сидит на асфальте перед камерой. Слева к ней протягивают микрофон. Сзади в два-три ряда стоят люди в шлемах, полицейской форме и бронежилетах, в руках у них резиновые дубинки.
Ольга Мисик на митинге за честные выборы 27 июля 2019 годаФото: Alexei Abanin/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

МВД России объявило активистку Ольгу Мисик в розыск

Анна Мельникова
1 ч. назад

Ольга Мисик читала омоновцам Конституцию на митингах в 2019 году, а в 2021-м была осуждена за акцию у здания Генпрокуратуры РФ. Сейчас она находится вне России.

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Активистка Ольгу Мисик объявлена в розыск в России. Информацию об этом сама Ольга обнаружила в базе министерства внутренних дел РФ в четверг, 10 ноября. Как сообщила Мисик в беседе с DW, в тот день она впервые решила проверить сайт МВД. Поводом для розыска стало ходатайство от ФСИН: ведомство требует заменить ограничение свободы, назначенное девушке в 2021 году, на реальное заключение. Материалы дела поступили в суд еще 14 октября, поэтому Мисик предположила, что находится в розыске как минимум две недели. Она рассказала, что некоторое время назад покинула Россию и считает, что новая репрессивная мера повлияет на ее жизнь "явно не в худшую сторону": вероятно, за рубежом станет проще получить гуманитарную визу.

Адвокат активистки Дмитрий Захватов уточнил в разговоре с DW, что срок ограничения свободы Ольги Мисик истек 1 ноября. "Ольга уехала из России, а поскольку такие приговоры подразумевают необходимость явки определенное количество раз в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию, то, если человек не является, его могут объявить в розыск - потому что нужно найти, где он. Второй момент - инспекция может обратиться в суд с подобным ходатайством, что, собственно говоря, и произошло", - пояснил Захватов. Похожим образом власти поступили в деле участницы Pussy Riot Марии Алехиной.

Преследование Ольги Мисик в России

Ольга Мисик стала известна летом 2019 года, когда в Москве приходила на митинги за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Девушка, на тот момент абитуриентка журфака МГУ, брала с собой издание Конституции РФ и напоминала силовикам о базовых правах граждан России, в частности о свободе мирных собраний. Впоследствии Мисик продолжила участвовать в акциях против политических репрессий.

В мае 2021 года Тверской суд Москвы назначил ей два года ограничения свободы по "делу о будке федерального значения". Ольгу Мисик и ее товарищей по движению "Бессрочный протест" Ивана Воробьевского и Игоря Башаримова обвинили в вандализме из-за акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия" в 2020 году. Тогда в ночь на 8 августа неизвестные здание облили здание Генпрокуратуры красной краской и вывесили на нем баннер, аналогичную акцию провели у Люблинского районного суда, который накануне огласил приговор по делу "Нового величия".

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