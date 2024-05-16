В РФ объявили деятельность SOTA media "нежелательной"

Генеральная прокуратура РФ объявила "нежелательной" деятельность в России организации SOTA media. Публикуемые ею материалы направлены на дестабилизацию социально-политической ситуации в России, заявило ведомство в Москве в четверг, 16 мая. Кроме того, Генпрокуратура утверждает, что публикации SOTA искажают российскую действительность, а также создают "напряжение и раздражении в обществе".

Одновременно в Москве обвинили SOTA media в цели "подорвать духовно-нравственные основы российского общества", которая якобы поощряется Западом. По мнению ведомства, на сайте организации также "регулярно распространялись материалы", дискредитирующие российские власти и ВС РФ. Одновременно Генпрокуратура РФ выступила с утверждением, что руководство SOTA media "действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain и The Insider", деятельность которых признана в РФ нежелательной.

В ответ на решение Генпрокуратуры редакция SOTA заявила, что не имеет отношения к телеканалу "Дождь" и изданию The Insider, а также к "западным кураторам". "Мы, безусловно, выступаем противниками войны и путинского режима и придерживаемся в работе объективных журналистских стандартов. Эта работа будет продолжена", - указывается в опубликованном в Telegram заявлении.

"Нежелательные организации" в России

Статус "нежелательных организаций" юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административной и уголовной ответственности. Административная и уголовная ответственность предусмотрена и за сотрудничество с этими организациями.

Сейчас в списке "нежелательных" числятся около 160 организаций, большинство из них базируются в Великобритании, Германии, США и Украине. Среди последних в перечень были внесены "Феминистское антивоенное сопротивление" (ФАС), Фонд Бориса Немцова за свободу, немецкий Фонд имени Фридриха Науманна за свободу и украинский Центр гражданских свобод, а также немецкий Фонд имени Копелева и "Радио Свобода".