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В РФ арестован еще один крупный чиновник Минобороны

Жан Рофе
23 мая 2024 г.

Главу департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил Следственный комитет. Его поместили в СИЗО.

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Здание Минобороны РФ в Москве
Здание Минобороны РФ в МосквеФото: Alexander Nemenov/AFP

Суд арестовал начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Об этом сообщила в четверг, 23 мая, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, подтвердив информацию, появившуюся ранее в СМИ. "По ходатайству следствия судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

По ее словам, Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. "В 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей", - добавила представитель СК.

До публикации официального заявления СК об аресте Вертелецкого ряд СМИ, включая агентство "Интерфакс" и телеканал РЕН ТВ, утверждали, что начальник департамента Минобороны был задержан за полученную от предпринимателя взятку в виде дома и автомобиля. По данным РБК, Вертелецкого задержали 21 мая.

Волна арестов чиновников РФ за взятки

В последнее время стало известно сразу о нескольких уголовных делах против российских чиновников, подозреваемых в получении крупных взяток. В конце апреля по этой статье был арестован заместитель министра обороны России Тимур Иванов, 14 мая - глава отдела кадров Минобороны Юрий Кузнецов, 23 мая - заместитель начальника Генштаба РФ генерал Вадим Шамарин, а также замначальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области Владимир Талаев.

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