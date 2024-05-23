В Москве арестован замглавы ГУФСИН за получение взятки

В Москве арестован замглавы ГУФСИН за получение взятки23 мая 2024 г.
Тверской районный суд города Москвы заключил под стражу заместителя начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области Владимира Талаева. Об этом в четверг, 23 мая, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. В пресс-службе заявили, что подполковник Талаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Суд удовлетворил ходатайство следователя, взяв замглавы УФСИН под арест на 1 месяц и 29 суток, до 20 июля.
По версии следствия, Талаев по предварительной договоренности получил деньги от посредника, действующего в интересах компании "РЗН ФУД", которая специализируется на оптовых поставках рыбы.
Обеспечивал продовольствием сотрудников ФСИН и заключенных
Владимир Талаев возглавлял отдел тылового обеспечения УФСИН России по Московской области, в задачи которого среди прочего входит обеспечение продовольствием сотрудников ФСИН, обвиняемых и заключенных. Талаев упоминался в качестве контактного лица в тендерах - например по закупке белокачанной капусты. Как минимум с сентября 2023 года должность Талаева занимает другой сотрудник ФСИН, указывает РБК.
Волна арестов чиновников РФ за взятки
В последнее время стал известно о нескольких уголовных делах в отношении российских чиновников, подозреваемых в получении крупной взятки. В конце апреля по этой статье был арестован заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, 14 мая - глава отдела кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, 23 мая - замглавы Генштаба РФ генерал Вадим Шамарин.