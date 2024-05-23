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В Москве арестован замглавы ГУФСИН за получение взятки

Кирилл Шестаков
23 мая 2024 г.

Подполковник Владимир Талаев возглавлял отдел тылового обеспечения ГУФСИН по Московской области. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

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Здание Верховного суда РФ в Москве
Здание Верховного суда РФ в МосквеФото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

Тверской районный суд города Москвы заключил под стражу заместителя начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области Владимира Талаева. Об этом в четверг, 23 мая, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. В пресс-службе заявили, что подполковник Талаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Суд удовлетворил ходатайство следователя, взяв замглавы УФСИН под арест на 1 месяц и 29 суток, до 20 июля.

По версии следствия, Талаев по предварительной договоренности получил деньги от посредника, действующего в интересах компании "РЗН ФУД", которая специализируется на оптовых поставках рыбы.

Обеспечивал продовольствием сотрудников ФСИН и заключенных

Владимир Талаев возглавлял отдел тылового обеспечения УФСИН России по Московской области, в задачи которого среди прочего входит обеспечение продовольствием сотрудников ФСИН, обвиняемых и заключенных. Талаев упоминался в качестве контактного лица в тендерах - например по закупке белокачанной капусты. Как минимум с сентября 2023 года должность Талаева занимает другой сотрудник ФСИН, указывает РБК.

Волна арестов чиновников РФ за взятки

В последнее время стал известно о нескольких уголовных делах в отношении российских чиновников, подозреваемых в получении крупной взятки. В конце апреля по этой статье был арестован заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, 14 мая - глава отдела кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, 23 мая - замглавы Генштаба РФ генерал Вадим Шамарин.

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