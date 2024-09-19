В результате удара войск РФ по Запорожью погиб человек

В результате российского авиаудара по Запорожской области погиб один человек, еще двое получили ранения. Удар корректируемыми авиационными бомбами был совершен в Запорожском районе. "Россияне по меньшей мере четыре раза ударили по Камышевской и Новоалександровской общинам. Взрывной волной и обломками повреждены частные дома и имущество", - написал в четверг, 19 сентября, в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его данным, погибла 74-летняя женщина, а ранения получили две 67-летние женщины. У пострадавших - рваные и резаные раны, сотрясение головного мозга и ушибы, обе женщины находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Кроме того, Федеров указал, что за сутки россияне обстреляли Запорожскую область 161 раз, их целями стали 12 населенных пунктов.

Воздушные силы ВСУ: Сбито 42 беспилотника и одна ракета

Между тем Воздушные силы ВСУ сообщили, что за минувшую ночь Россия, продолжающая войну против Украины, атаковала Харьковскую область 46 средствами воздушного нападения, в том числе тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области и одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства захваченных районов Запорожской области.

Кроме того, из Приморско-Ахтарска Краснодарского края и Курска были запущены 42 беспилотника типа Shahed, указали в ВСУ. Украинским войскам удалось сбить все ударные дроны и одну ракету Х-59/69, указывается далее. "Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях", - уточнили в Воздушных силах ВСУ.