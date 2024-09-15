В результате удара РФ по Харькову ранены более 40 человек

Число пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 41 человека. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По его словам, на месте работают группа быстрого реагирования и волонтеры. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, предоставлены вода, горячее питание.

Госпитализированы были по меньшей мере 14 человек, другим травмированным помощь оказывали на месте. Среди раненых - трое детей, одному из которых год. Одна женщина и мальчик 12 лет - в тяжелом состоянии.

По словам Синегубова, разрушен один подъезд жилого дома, пожар - на 9-м этаже. Повреждены не менее 1500 окон и десятки припаркованных рядом автомобилей. Под завалами могут быть люди, проводилась эвакуация жителей.

Служащие Государственной службы чрезвычайных ситуаций спасли мужчину с собакой с 12-го этажа.

РФ сбросила на Харьков минимум шесть КАБов

Вооруженные силы РФ сбросили на Харьков минимум шесть корректируемых авиационных бомб (КАБ), заявил Синегубов. Он добавил, что гражданская инфраструктура повреждена в Немышлянском районе Харькова.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, между 9-м и 12-м этажами - "пожар и завалы". "Мир должен помочь защите от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев. Этот террор может быть остановлен", - написал Зеленский в Telegram, добавив, что необходимо перестать бояться сильных решений.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что попадание произошло в 10-й этаж дома, пожар охватил четыре этажа - с 9-го по 12-ый.

Харьков готовят к отопительному сезону

Зеленский в конце июля приехал на передовой в Харьковской области. Там он провел совещание по безопасности и энергетической ситуации.

"Основное внимание - подготовке Харькова и области к отопительному периоду. Были доклады об оперативной ситуации, защите объектов энергетического сектора, преодолении энергодефицита и обеспечении теплом и электричеством в осенне-зимний период", - говорилось в его Telegram-канале.

Президент США Джо Байден 13 сентября встречался с премьером Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне. Два лидера подтвердили "непоколебимую" поддержку Украины. Разрешение Киеву бить по целям в глубине территории РФ западным оружием по итогам встречи озвучено не было.