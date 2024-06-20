В пользу Киева США отсрочили поставки Patriot другим странам

Системы ПВО Patriot, произведенные для других заказчиков, будут перенаправлены в Украину, пишет Financial Times.

Правительство США намерено до тех пор, пока Украина не получит достаточно средств для защиты своих городов и инфраструктуры от воздушных атак России, приостановить выполнение других открытых заказов на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики. Об этом пишет в четверг, 20 июня, газета Financial Times со ссылкой на источники.

Три неназванных собеседника сообщили изданию, что о соответствующем решении будет объявлено 20 июня. На прошлой неделе президент США Джо Байден на саммите G7 в Италии заявил, что обеспечил выполнение договоренностей о поставках Украине дополнительных средств ПВО, включая системы Patriot, напоминают журналисты.

"Байден рассказал, что пять государств согласились отправить в Украину Patriot и другие системы ПВО и что другим странам, ожидающим поставки американских систем, придется подождать", - говорится в публикации. "Все, что у нас имеется, будет отправлено в Украину, пока ее потребности не будут удовлетворены", - цитиирует FT слова американского президента.

Соглашение о безопасности между США и Украиной

13 июня Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита "большой семерки", куда был приглашен и украинский лидер, подписали двустороннее соглашение о безопасности на 10 лет. Оно не включает в себя обязательств США по отправке американских военнослужащих для защиты Украины и не содержит каких-либо финансовых обязательств Вашингтона перед Киевом.

Между тем после подписания этой договоренности Байден подчеркнул, что Киев "довольно скоро" начнет получать больше систем ПВО.

По данным FT, среди европейских стран, заказы которых на системы Patriot находятся пока на стадии выполнения, числятся Германия, Румыния и Польша. "Испания тоже имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot", - указывается в публикации.

К сегодняшнему дню Украина получила четыре системы ПВО Patriot, их предоставили США и Германия.

Испания, Греция и Румыния имеют на вооружении системы Patriot, но до сих пор не дали согласия на их передачу Украине. В свою очередь Польша заявила, что ее системы Patriot защищают инфраструктуру, используемую для доставки западного оружия через границу в Украину, и таким образом уже задействованы для помощи Киеву.

Румыния передаст Украине одну систему Patriot

Тем временем Высший совет национальной обороны Румынии во время заседания во главе с президентом страны Клаусом Йоханнисом 20 июня решил передать Украине одну систему Patriot. "Румыния поддерживает Украину с самого начала конфликта, понимая драматизм ситуации, прежде всего с точки зрения обеспеченностью важнейшими оборонительными системами для противодействия агрессии, развязанной Российской Федерацией, которая наносит удары по городам и критически важной инфраструктуре соседней страны, - говорится на сайте президента Румынии . - Ввиду значительного ухудшения ситуации с безопасностью в Украине, вызванного постоянными и массированными атаками России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно энергетическую, и региональных последствий этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации с союзниками, члены Совета решили передать в дар Украине систему Patriot".

"Этот важнейший вклад укрепит наш воздушный щит и поможет нам лучше защитить наших людей и важнейшие объекты инфраструктуры от российского воздушного террора", - такими словами прокомментировал этот шаг Бухареста Владимир Зеленский в соцсети X.

Ранее Италия сообщила, что отправит Киеву вторую систему ПВО SAMP/T, являющуюся европейской альтернативой Patriot.

Ни США, ни Украина не комментировали официально сообщение FT к моменту публикации.