Парламент Швеции проголосовал за оборонное соглашение с США

Противники решения опасаются, что оно может привести к размещению в стране ядерного оружия и постоянных военных баз США. Подписанное ранее соглашение предоставляет США доступ к семнадцати базам и полигонам в Швеции.

Шведский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за спорное оборонное соглашение с Вашингтоном, сообщили ряд локальных СМИ вечером во вторник, 18 июня. После пятичасовых дебатов 266 депутатов проголосовали за соглашение, 37 - высказались против, остальные 46 законодателей на заседании отсутствовали. Ранее отмечалось, что для принятия законопроекта ему необходимо получить большинство в 75 процентов.

Противники принятого постановления опасаются, что оно может привести к размещению в Швеции ядерного оружия и расположению постоянных военных баз США в стране. "(Соглашение - Ред.) открывает доступ к ядерному оружию на шведской земле (…) Мы станем мишенью для ядерного оружия", - заявил в эфире радиостанции SR накануне принятого законопроекта Даниэль Хеллден, один из лидеров оппозиционной партии "зеленых", которая вместе с партией "левых" категорически выступала против соглашения с Вашингтоном.

США намерены следовать собственным законам в Швеции

Соглашение, подписанное Стокгольмом и Вашингтоном в декабре, предоставляет Соединенным Штатам доступ к 17 военным базам и полигонам в Швеции и позволяет хранить на территории страны свое оружие, военную технику и боеприпасы. Для вступления договора в силу шведский парламент должен еще принять решение о законодательных изменениях, необходимых для того, чтобы военнослужащие США могли подчиняться американским законам, находясь на шведской земле.

Как пишет шведская газета Dagens Nyheter , в договоре между Норвегией и США сделана оговорка о том, что Норвегия не приемлет складирования или учений с применением ядерного оружия. Однако подобной оговорки в шведско-американском соглашении нет, отмечает издание, но при этом Швеция может отказаться от хранения определенных оборонных материалов, если сочтет это необходимым.

Военные: Су-24 России нарушил воздушное пространство Швеции

Российский военный самолет 14 июня ненадолго нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд в Балтийском море. В заявлении ВС Швеции было указано, что Су-24 получил предупреждение, но не отреагировал на него, после чего на его перехват были подняты два шведских истребителя JAS-39 Gripen, в сопровождении которых российский самолет покинул пространство скандинавской страны.

Готланд расположен менее чем в 300 километрах от российского Калининграда, где располагается штаб Балтийского флота ВМФ РФ. Согласно шведской военной доктрине, тот, кто контролирует этот остров, может в значительной степени контролировать воздушные и морские перевозки в Балтийском море.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией в 2022 году на фоне военного вторжения России в Украину. Однако если Финляндия уже является членом оборонного Североатлантического альянса, то Турция и Венгрия долго блокировали вступление Швеции в НАТО. Анкара обвиняла Стокгольм в слишком мягкой миграционной политике и защите членов запрещенной в Турции и других странах Курдской рабочей партии (КРП). Будапешт обвинял Швецию в "очернительстве" на фоне шведской критики по поводу ограничений правовой системы в Венгрии.

Анкара смягчила свою позицию лишь после того, как США запустили давно откладывавшуюся поставку Турции истребителей F-16. Сопротивление Венгрии удалось преодолеть после того, как премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетил Будапешт и согласовал расширение военного сотрудничества с этой страной. В конце января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол, ратифицирующий вступление Швеции в альянс. В конце февраля парламент в Будапеште ратифицировал заявку Стокгольма. 7 марта 2024 года Швеция официально вступила в НАТО.