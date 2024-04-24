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Bloomberg: Швеция укрепляет критическую инфраструктуру

Сергей Куприков
24 апреля 2024 г.

Швеция резко увеличила расходы на гражданскую оборону и готовит планы по резервному энергообеспечению важных регионов страны.

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Шведская АЭС
Шведская АЭСФото: picture-alliance/dpa/P. Madej

В связи с опасениями, что Россия в ближайшее десятилетие может напасть на НАТО, Швеция, вступившая в альянс в 2024 году, начала активно укреплять оборону и электроэнергетическую систему. Об этом сообщило агентство Bloomberg в среду, 24 апреля. Как указала в интервью агентству эксперт из Шведского университета обороны Вера ван Зуст, электросеть в Швеции является более уязвимой для диверсий, чем во многих других европейских странах. Это связано с тем, что крупнейшие города расположены на юге Швеции, а гидро- и ветряные электростанции - на севере. В связи с этим линии электропередач в стране протянулись на 16 000 км.

Чтобы не допустить масштабных отключений электричества в случае российской атаки на энергетическую инфраструктуру, Швеция начала готовить резервные мощности, отмечает Bloomberg. Так, национальный энергооператор Svenska Kraftnat отменил продажу электростанции в Мальмё, третьем по величине городе Швеции. Она была законсервирована в 2016 г., а пять лет спустя владелец, немецкая Uniper, продала станцию, которая может работать на газе и дизеле, для разбора и вывоза из страны. Теперь Svenska Kraftnat обязала Uniper привести станцию в режим готовности и сохранять его до конца десятилетия.

"Надеюсь, мы не окажемся в ситуации, когда нам придется задействовать эти мощности, - указал в интервью агентству директор станции Микаэл Нильссон. - Но знать, что мы здесь и будем готовы в случае необходимости, - это успокаивает".

В Швеции готовят планы по резервному энергообеспечению

Учитывая опыт Украины, энергосистема которой оказалась в критическом состоянии в результате российских атак, Svenska Kraftnat готовит планы по резервному энергообеспечению Стокгольма, Гётеборга и других важных регионов. "Мы укрепляем способность продолжать работу в нормальном режиме в кризисное время", - заявил в интервью Bloomberg директор по безопасности компании Эрик Нордман.

В бюджете на 2024 год правительство выделило на гражданскую оборону 5,5 млрд крон (около 473 млн евро) - почти втрое больше, чем в довоенном 2021 году. А в середине апреля добавило к этой сумме еще 385 млн крон (33,1 млн евро). Министерство по чрезвычайным ситуациям Швеции считает, что ежегодные расходы надо довести до 10 млрд крон (почти 860 млн евро).

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил 23 апреля: "Мы многому учимся на том, что происходит в Украине, по очень печальным причинам".

 

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