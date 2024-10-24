В Париже собрано около 1 млрд евро на помощь Ливану

На конференции в Париже собрали средства для Бейрута. Около 800 млн евро - гумпомощь населению Ливана, 200 млн евро будут направлены на укрепление вооруженных сил этой страны на фоне ударов Израиля по "Хезболлах".

На международной конференции в Париже собрано около 1 млрд евро на чрезвычайную помощь Ливану на фоне боевых действий между Израилем и ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах". Как уточнил в четверг, 24 октября, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, 800 млн евро - это гуманитарная помощь населению, 200 млн евро будут направлены на укрепление вооруженных сил Ливана.

В мероприятии приняли участие представители около 70 государств и международных организаций. Германия выделит 96 млн евро, а Франция - 100 млн евро.

Макрон: Нам необходимо прекращение огня в Ливане

Париж поддерживает дружественные отношения с Бейрутом, которому он оказывал поддержку, в частности, в восстановлении после окончания гражданской войны в 1990-х.

По оценкам ООН, на данном этапе Ливану в качестве чрезвычайной помощи требуются не менее 400 млн евро, передало агентство dpa.

"Нам необходимо прекращение огня в Ливане", - подчеркнул на конференции президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заверил страну и ее народ в поддержке Парижа с целью возрождения "свободного, суверенного Ливана". Макрон выразил сожаление, что на фоне боестолкновений число жертв среди мирных жителей продолжает расти.

Израильская авиация нанесла удары по пригородам Бейрута

Истребители израильских ВВС поздно вечером в среду, 23 октября, нанесли удары по южным окраинам ливанской столицы Бейрута, где находятся объекты радикального шиитского движения "Хезболлах". Национальное информационное агентство Ливана (NNA) сообщило о по меньшей мере 17 израильских ударах, назвав их "самыми жестокими" с начала конфликта.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи ранее направил в X предупреждение жителям южных окраин Бейрута, рекомендовав им покинуть обозначенные на карте объекты, связанные с "Хезболлах", которые подвергнутся атакам с воздуха.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа, уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.