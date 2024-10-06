Годовщина 7 октября: Генсек ООН призвал к миру в регионе

Накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль Антониу Гутерриш осудил террористическую группировку и призвал к немедленному прекращению "шокирующего насилия и кровопролития" и освобождению всех заложников.

В канун годовщины нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил радикальную палестинскую группировку и призвал к немедленному прекращению "шокирующего насилия и кровопролития". "В этот день мировое сообщество должно самым решительным образом осудить отвратительные действия ХАМАС, включая захват заложников", - заявил Гутерриш в ночь на воскресенье, 6 октября, в своем видеообращении в соцсети Х. В то же время он призвал ХАМАС дать допуск сотрудникам Красного Креста для посещения заложников.

"С 7 октября началась волна шокирующего насилия и кровопролития, - сказал генсек ООН. - Пришло время освободить заложников. Пришло время заставить замолчать оружие. Пора положить конец страданиям, охватившим этот регион. Настало время для мира, международного права и справедливости". Гутерриш также выразил обеспокоенность тем, что военный конфликт с Израилем "продолжает разрушать жизни и причинять глубокие человеческие страдания палестинцам в секторе Газа, а теперь и народу Ливана".

Израиль вновь нанес удары по целям ХАМАС и "Хезболлах"

Между тем израильские военные продолжают наносить удары по исламистским боевикам в Ливане и секторе Газа. В рамках борьбы с ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах" подверглись бомбардировкам "террористические объекты" в столице Ливана Бейруте, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приблизительно в момент публикации видеообращения генсека ООН.

Как сообщило агентство dpa, после обстрела Израиля со стороны "Хезболлах", по ливанской столице было нанесено более 20 сильных ударов, взрывы были слышны по всему городу. По всей видимости, был атакован склад вооружений в районе аэропорта.

Ранее, вскоре после полуночи, в районе города Кирьят-Шмона на севере Израиля прозвучали сирены: по данным ЦАХАЛ, израильской территории достигли около 30 снарядов. Некоторые из них были перехвачены, другие упали на открытой местности. Всего по Израилю было выпущено около 130 ракет.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов в Бейруте были убиты несколько руководителей террористической группировки. 30 сентября Израиль начал "ограниченную" наземную операцию против целей "Хезболлах" на приграничной территории на юге Ливана.