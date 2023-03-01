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Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия лежат на столе на фоне флагов двух стран и НАТО
Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали одновременноФото: NATO
ПолитикаФинляндия

В НАТО порознь: вступит ли Финляндия в альянс без Швеции?

Тери Шульц
1 ч. назад

Парламент Финляндии поддержал заявку на вступление страны в НАТО, надеясь, что вскоре ее одобрят Венгрия и Турция. А вот Швеция, к которой у Анкары есть вопросы, рискует пока остаться вне альянса.

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Скандинавский дуэт может распасться - Финляндия и Швеция, намеревавшиеся одновременно вступить в НАТО и вместе подавшие соответствующие заявки весной прошлого года, вероятно, будут вынуждены это сделать раздельно. Для принятия в Североатлантический альянс Хельсинки почти не осталось препятствий, а вот на пути Стокгольма, похоже, встала Турция, власти которой недовольны тем, как в Швеции относятся к курдским группировкам, которые Анкара признала террористическими.

Что в действиях Швеции не устраивает Эрдогана

Парламент Финляндии в среду, 1 марта, подавляющим большинством голосов - 184 "за", 7 "против" при одном воздержавшемся - поддержал предложение правительства о вступлении страны в НАТО. Предыдущее решение от 17 мая прошлого года о подаче заявки на членство Хельсинки в альянсе было принято 188 голосами при 8 выступивших против него. Теперь финнам остается только ждать, когда парламенты Венгрии и Турции, двух последних стран-членов НАТО, которые еще не ратифицировали соглашение о присоединении к нему Финляндии (вместе со Швецией или без нее), сделают это.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Реджеп Тайип ЭрдоганФото: Markus Schreiber/AP/dpa

Вступление двух соседних скандинавских стран в НАТО, изначально казавшееся беспроблемным, несколько застопорилось. Будапешт все еще затягивает с выполнением необходимых процедур, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган затормозил рассмотрение заявок Швеции и Финляндии - в основном из-за предполагаемой излишней терпимости их властей в отношении курдских группировок, которые Анкара считает террористами и своими врагами. При этом Эрдоган в первую очередь указывает на неприемлемую для него позицию Стокгольма.

"Швеции стоит предпринять конкретные шаги"

Сделка между Турцией, Финляндией и Швецией, заключенная на саммите НАТО в Мадриде и нацеленная на разрешение разногласий на сей счет, не привела к их урегулированию между Стокгольмом и Анкарой. Рабочая партия Курдистана (РПК), официально признанная террористической организацией Турцией, Евросоюзом и США, стала более заметной на демонстрациях в Швеции, в ходе которых ее активисты делали выпады лично против Эрдогана. Кроме того один ультраправый активист публично сжег в Стокгольме Коран, усиливая таким образом враждебность Анкары в отношении шведских властей.

"У нас в общем нет серьезных проблем по поводу Финляндии, но мы постоянно подчеркиваем, что Швеции стоит предпринять конкретные шаги", - заявил в феврале министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Карикатура на тему разногласий Турции и Швеции по поводу вступления Стокгольма в НАТО
Карикатура на тему разногласий Турции и Швеции по поводу вступления Стокгольма в НАТОФото: DW

Опасаясь, что вступление обеих стран в НАТО может быть заблокировано, если они будут настаивать на том, чтобы присоединиться к альянсу вместе, его руководство изменило свою позицию. "Главный вопрос не в том, будут ли одновременно ратифицированы соглашения о принятии в НАТО Финляндии и Швеция, - отмечает теперь генсек альянса Йенс Столтенберг. - Главный вопрос заключается в том, чтобы оба государства стали полноправными членами НАТО так скоро, как это возможно".

Задержка со вступлением в НАТО ухудшает отношения Хельсинки и Стокгольма

Но именно то, как скоро это станет "возможным", и вызывает некоторое раздражение. Выступая перед СМИ вместе с Йенсом Столтенбергом во время парламентских дебатов, финская премьер-министр Санна Марин сообщила, что хотела бы, чтобы Финляндия и Швеция уже в данный момент были членами НАТО, поскольку "отвечают всем критериям". "Конечно, происходящее (задержка со вступлением. - Ред.) подрывает политику открытых дверей НАТО", - посетовала Марин.

Возникшая задержка также ухудшает и отношения между скандинавскими странами-соседями. Когда в конце января министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто впервые предположил, что Хельсинки, возможно, придется вступить в НАТО без Стокгольма, его шведский коллега немедленно потребовал разъяснений. Хаависто был вынужден провести пресс-конференцию, чтобы публично повторить, что предпочтительный путь для вступления Финляндии в альянс - это, естественно, вместе со Швецией.

Но уже на состоявшейся в середине февраля Мюнхенской конференции по безопасности финский президент Саули Ниинистё прямо заявил, что его страна будет действовать в одиночку, если представится такая возможность. "Наши руки в некотором смысле связаны, - констатировал президент. - Мы подали заявку на членство в НАТО. Должны ли мы теперь сказать, что отзываем ее? Этого мы сделать не можем".

Самый вероятный сценарий - без Швеции

Хенри Ванханен, исследователь-аналитик Финского института международных отношений в этой связи отмечает, что ждать - это действительно не вариант. "Лицам, принимающим решения в Хельсинки, было бы очень трудно оправдываться перед людьми, более 80% которых сейчас выступают за вступление в НАТО, - пояснил он в беседе с DW. - Также мы видим, что более 50% финнов сейчас поддерживают присоединение страны к альянсу, даже если это произойдет без Швеции".

Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции
Ульф КристерссонФото: Ninni Andersson/Government Offices of Sweden/Xinhua/picture alliance

Между тем шведский премьер-министр Ульф Кристерссон предупредил, что оставление его страны вне НАТО может создать проблемы с безопасностью как для Стокгольма, так и для всего альянса. Хенри Ванханен так не считает: "Швеция была бы приглашенным членом НАТО, окруженным другими участниками альянса, и имела бы Финляндию своим восточным натовским соседом. Я бы не сказал, что это худший из возможных сценариев".

На данный момент это и наиболее вероятный сценарий. В апреле в Финляндии пройдут парламентские выборы. И нынешнее руководство страны хочет, чтобы до того, как оно сменится, возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе уже был бы поднят финский флаг.

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