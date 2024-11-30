В Москве силовики провели рейды "в рамках борьбы с ЛГБТ"

В полиции заявили, что облавы на московские клубы прошли в "в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ".

В ночь на субботу, 30 ноября, силовики в Москве пришли с рейдами в несколько клубов, в том числе Arma и Mono. Об этом сообщили Telegram-каналы "Осторожно, новости", Shot и Baza.

Как рассказали посетители клуба Mono, сотрудники ОМОН и полиции ворвались в помещение в районе 1.30 ночи, некоторых посетителей клуба увели в автозаки. В клубе Arma (бывший "Мутабор") посетителей заставили ложиться лицом в пол, рассказали участники вечеринки "Осторожно, новости". По словам очевидцев, силовики ворвались на вечеринку Gamma Festival около 2 часов ночи. У посетителей клуба досматривали документы, девушек начали отпускать раньше, пока мужчин оставили сидеть в клубе.

По информации источника агентства "Интерфакс", еще одна облава прошла в клубе Inferno Night. В начале ноября на него жаловалась муниципальная депутатка Бутырского района от КПРФ Ита Черкесова. По ее словам, там регулярно проходят шумные "транс-вечеринки".

Причина рейдов в клубы изначально была неизвестна. В пресс-службе управления МВД по Москве ТАСС сообщили, что рейды провели "в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ". В ноябре 2023 года Верховный суд объявил "международное движение ЛГБТ" экстремистской организацией, несмотря на то что организации с таким названием не существует.

В Москве задержали директора турфирмы "Мен тревел"

В Москве 30 ноября по делу об экстремизме задержали руководителя туристической фирмы "Мен Тревел", сообщило агентство ТАСС. Его подозревают в организации "путешествий для участников ЛГБТ-сообщества".

"В Москве задержан 48-летний директор туристического клуба "Мен тревел". По предварительным данным, он за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ по территории России и за ее пределами", - рассказал собеседник ТАСС.

"Медиазона" нашла карточку задержанного на сайте судов Москвы. Согласно ей, 48-летнего мужчину обвиняют в участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.2 УК). Меру пресечения Головинский районный суд изберет для него в понедельник, 2 декабря.