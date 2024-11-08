Полиция в России будет укреплять "традиционные ценности"

В МВД РФ подготовили документ, согласно которому полномочия полиции расширяются. Впредь в задачи полицейских будет входить и "укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей".

Полномочия российской полиции будут расширены - МВД России подготовило распоряжение, согласно которому в полномочия правоохранительных органов впредь будет входить и "укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей". Соответствующий документ в пятницу, 8 ноября, опубликован на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые изменения не повлекут какого-либо влияния на доходы или расходы бюджетной системы, а реализация дополнительных задач МВД будет осуществляться в рамках выделенного финансирования. Как именно министерство будет заниматься "укреплением и сохранением традиционных ценностей", не уточняется.

В настоящее время в задачи МВД России входит защита жизни, здоровья, прав и свобод россиян и иностранных граждан, противодействие преступности, охрана общественного порядка и собственности, обеспечение общественной безопасности.

Защита "традиционных ценностей" в России

Определение "традиционным ценностям" дано в утвержденных в августе 2022 года президентом РФ Путиным основах государственной политики. В качестве ценностей там перечислены: патриотизм, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, историческая память, преемственность поколений, а также единство народов России.

"Несоответствие традиционным ценностям" стало поводом для многочисленных притеснений в социальной и культурной сферах - от представителей сексуальных меньшинств до современных художников и писателей. Среди угроз "российским традиционным ценностям" названа также деятельность экстремистских и террористических организаций, США и других недружественных стран, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций.

Правительство России в середине сентября утвердило список стран, которые навязывают россиянам чуждые ценности. В списке значатся 47 стран, в том числе США, Канада, Украина и большинство стран Европы, Япония, Южная Корея и Австралия.