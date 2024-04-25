Блогер Ивлеева оштрафована за "дискредитацию армии"

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву по протоколу о "дискредитации армии" (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает издание "Медиазона" в четверг, 25 апреля.

Сама Ивлеева в суде не присутствовала, и ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов. На заседании выяснилось, что первый рапорт сотрудника Центра "Э", приобщенный к делу, был составлен еще в марте 2023 года, однако использован он был только в начале 2024 года, отмечает "Медиазона".

Поводом для составления протокола стал пост Ивлеевой в Instagram от 1 марта 2022 года - через неделю после начала российского вторжения в Украину. В нем она обратилась к руководству России: "Я призываю вас сделать второй раунд переговоров завершающим военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться. Говорю это я, Настя Ивлеева, человек Мира, гражданка Российской Федерации, патриот своей страны", - написала она тогда. Статья о дискредитации армии на тот момент еще не была принята.

Защита Ивлеевой указывала, что срок привлечения к ответственности по этой статье истек, и просила прекратить дело. Кроме того, по словам Ахильгова, нарушение Ивлеевой не может считаться длящимся, так как в протоколе не сказано, какие обязанности по устранению нарушений она не выполнила. Закон также не обязывает людей удалять старые посты, подчеркнул адвокат.

"Почти голая" вечеринка и ее последствия

В декабре прошлого года в московском клубе "Мутабор" состоялось мероприятие с дресс-кодом almost naked ("почти голый"), организованное Ивлеевой. На вечеринке присутствовали многие российские знаменитости. Фотоснимки и видеозаписи с нее стали поводом для критики со стороны провластных активистов. Клуб "Мутабор" опечатали, а ряд участников, в том числе Ивлеева, опубликовали обращения с оправданиями за участие в вечеринке.

Рэп-артисту Николаю Васильеву, известному как Vacio, после вечеринки назначили два административных срока и вручили повестку в военкомат. В декабре прошлого года Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию мероприятия.

Как сообщила газета The Moscow Times со ссылкой на источники в правительстве, Госдуме и администрации президента, артистов начали преследовать за участие в "почти голой" вечеринке по инициативе Кремля. Там посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей, написало издание.