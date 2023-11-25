В Молдове принят закон о применении международных санкций

Парламент Молдовы принял в окончательном чтении закон о порядке применения в республике международных санкций. Кроме того, денонсировано соглашение о сотрудничестве между молдавскими и российскими спецслужбами.

Парламент Молдовы в пятницу, 24 ноября, принял в окончательном чтении закон о порядке применения в республике международных санкций. В документе прописан, в частности, порядок блокировки активов "физических и юридических лиц в стране и за рубежом, совершивших деяния, единогласно санкционированные на мировом уровне", говорится в пресс-релизе законодательного органа. Новый закон призван "устранить определенные лазейки и обеспечить исполнимость правовых норм". Для надзора за применением международных санкций в Молдове будет создан специальный межведомственный орган.

Закон принят в рамках подготовки заявки на вступление в Евросоюз

Законопроект был разработан Министерством юстиции страны в рамках плана действий по реализации мер, предложенных Еврокомиссией в заключении по заявке о вступлении Молдовы в Евросоюз. Бывшая советская республика взяла на себя "обязательство по деолигархизации путем устранения чрезмерного влияния частных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь". Беглые молдавские олигархи Илан Шор и Владимир Плахотнюк, а также несколько их приближенных, находятся под санкциями ЕС, США и Швейцарии за попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

Между тем МИД РФ в лице своего официального представителя Марии Захаровой 24 ноября раскритиковал Кишинев за его присодинение к санкциям Евросоюза в отношении России. По словам Захаровой, в Москве эти действия расценивают как "очередной враждебный шаг" руководства Молдовы, который чреват "полным разрушением российско-молдавских отношений".

Молдова вышла из договора с РФ об информсотрудничестве спецслужб

В пятницу парламент Молдовы денонсировал межправительственное соглашение с Россией об информационном сотрудничества между спецслужбами двух стран - молдавской Службой информации и безопасности (СИБ) и Службой внешней разведки (СВР) России. Это соглашение было подписано в Кишиневе в 1994 году.

Кроме того, молдавской стороной также были денонсированы несколько договоров в рамках СНГ: соглашение о кооперации в подготовке бойцов антитеррористических подразделений, соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья населения, устав Объединенного института ядерных исследований, соглашение о взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на энергетических объектах, соглашение о взаимодействии государств СНГ в случае эвакуации их граждан из третьих стран, а также соглашение о принципах обеспечения пограничных войск.

В феврале 2023 года министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что республика является участником около 330 соглашений СНГ, и многие из них нуждаются в пересмотре - потому что они либо уже не работают, либо "применяются не во благо Молдовы".

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