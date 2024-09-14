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В Молдове группа чиновников незаконно делала ВНЖ россиянам

Олег Соколенко
14 сентября 2024 г.

В Молдове раскрыта преступная группировка с участием госслужащих, помогавшая россиянам незаконно получать ВНЖ или гражданство страны. Их клиентами были граждане РФ, желавшие уклониться от санкций или военной службы.

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Флаги Молдовы и памятник Стефану III Великому в Кишиневе
Чиновники в Молдове за деньги помогали россиянам незаконно получить ВНЖ в странеФото: Elena Covalenco

Служба внутренней безопасности и борьбы с коррупцией министерства внутренних дел Молдовы (SPIA) сообщила о раскрытии группировки с участием госслужащих, помогавшей россиянам незаконно получать вид на жительство или гражданство страны. Об этом ведомство рассказало в Facebook в пятницу, 13 сентября.

Следствие установило, что услуга стоила от 3 тыс. долларов до 10 тыс. долларов США, и пользовались ей граждане РФ, желающие уклониться от санкций или военной службы на родине. Злоумышленники действовали через специально созданные консалтинговые компании по вопросам миграции, а "отдельные сотрудники Генерального инспектората по миграции" за деньги одобряли заявки от иностранцев на получение или восстановление гражданства Молдовы, а также на продление их пребывания в стране, пояснили в SPIA.

Правоохранительные органы Молдовы 12 сентября провели обыски в офисах трех таких консалтинговых фирм, а также в инспекторате. В результате было изъято более 90 тыс. долларов и более 12 тыс. евро, а также бухгалтерские и юридические документы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Расследование продолжается.

Выборы президента и евроинтеграция Молдовы

В Молдове 20 октября пройдут президентские выборы и референдум о вступлении в Европейский Союз. Наблюдатели отмечают, что голосование в этот день будут определяющим для будущего страны.

ЦИК Молдовы 21 августа официально начал регистрацию кандидатов в президенты. В тот же день Кишинев посетил с визитом канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Он пообещал дальнейшую поддержку Берлином евроинтеграции Молдовы, а президент страны Майя Санду отметила важную роль, которую Германия как одна из основателей ЕС играет в этом процессе.

В ходе визита Шольца было заявлено о будущем подписании ФРГ и Молдовой соглашения о миграции, которое в данный момент находится в стадии подготовки. Эта договоренность позволит Германии оперативно высылать нелегальных мигрантов из Молдовы на их родину, а также привлекать в страну квалифицированных специалистов.

Молдова и РФ взаимно выслали дипломатов

1 августа стало известно, что сотрудник посольства России в Молдове был объявлен персоной нон грата. В Кишиневе заявили о наличии доказательств того, что российский дипломат занимался на территории страны деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Ему было предписано покинуть страну "в течение определенного времени". Посол РФ в Молдове Олег Васнецов сообщил, что речь шла о помощнике военного атташе.

Министерство иностранных дел РФ 6 августа заявило, что Москва в ответ высылает сотрудника посольства Молдовы в Москве.

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