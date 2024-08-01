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ПолитикаМолдова

Молдова высылает российского дипломата

Павел Мыльников
1 августа 2024 г.

Помощник военного атташе объявлен персоной нон грата. Дипломат из РФ выполнял в Молдове действия, несовместимые с дипломатическим статусом, пояснил молдавский МИД, вызвав российского посла Васнецова.

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Флаг Молдовы
Дипломат из России должен покинуть МолдовуФото: Aleksey Butenkov/Zoonar/picture alliance

Сотрудник посольства России в Молдове объявлен персоной нон грана. Об этом молдавское министерство иностранных дел сообщает в четверг, 1 августа. Власти страны получили информацию и доказательства того, что российский дипломат проводил на ее территории действия, несовместимые с дипломатическим статусом, объяснил Кишинев.

Посол РФ в Молдове Олег Васнецов был вызван во внешнеполитическое ведомство в Кишиневе. По его словам, речь идет о помощнике военного атташе, который должен покинуть страну "в течение определенного времени".

Обыск в парламенте Молдовы

Между тем задержанный глава юридического департамента парламента Молдовы Ион Крянгэ отстранен от должности, сообщили в молдавском законодательном органе. Накануне в парламенте Молдовы прошел обыск. По данным молдавских СМИ, Крянгэ  фигурирует в деле о государственной измене и шпионаже в пользу России.

Прокуратура Молдовы по борьбе с коррупцией и особым делам 31 июля сообщила о задержании сотрудника секретариата парламента и служащего пограничной полиции. Сотрудника парламента подозревают в государственной измене в связи с тем, что он с 2023 года собирал и передавал сотруднику иностранного посольства информацию, которая может быть использована против интересов Молдовы, а служащего погранслужбы подозревают в заговоре против Молдовы ради получения выгоды.

Прокуратура не уточняет, о посольстве какой страны идет речь. В то же время молдавские СМИ указывают, что оба чиновника встречались с сотрудником посольства России в Кишиневе и за денежное вознаграждение передавали ему информацию.

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