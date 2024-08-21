ФРГ и Молдова готовятся подписать миграционное соглашение

Миграционное соглашение Германии и Молдовы находится в процессе подготовки, рассказали на пресс-конференции Олаф Шольц и Майя Санду.

Германия и Молдова планируют подписать миграционное соглашение. Об этом заявил в Кишиневе в среду, 21 августа, на совместной пресс-конференции с президентом страны Майей Санду канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Эта договоренность позволит Германии оперативно высылать нелегальных мигрантов из Молдовы на их родину, а также привлекать в страну квалифицированных специалистов. Санду в свою очередь выразила надежду на то, что документ поможет вернуть в Молдову людей из "большой диаспоры". Целью соглашения оба политика назвали способствование экономическому развитию обоих государств.

В поездке в Кишинев канцлера ФРГ сопровождал специальный представитель правительства по вопросам миграционных соглашений Йоахим Штамп (Joachim Stamp).

Олаф Шольц: Германия поддержит Молдову на пути в ЕС

На пресс-конференции глава правительства ФРГ также заявил, что Берлин "в меру своих возможностей" поддержит Молдову на ее пути в Евросоюз. Он отметил, что положительно относится к расширению ЕС. "Мы считаем, что сейчас необходимо окончательно завершить процессы вступления, которые были начаты давно для некоторых стран", - добавил Олаф Шольц.

Майя Санду поблагодарила Германию за помощь ее стране на пути в Евросоюз, а также в борьбе с российской дезинформацией.

Молдова получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. В июне 2024-го ЕС начал со страной переговоры о членстве.