В МИД РФ объяснили блокировку счетов Гете-института

В МИД блокировку счетов Гете-Института назвали ответным шагом на заморозку счетов Российского дома науки и культуры в Берлине.

Банковские счета Института имени Гете в России были заблокированы в ответ на блокировку властями Германии в декабре 2022 года банковских счетов Российского дома науки и культуры в Берлине (РДНК), заявила представительница МИД России Мария Захарова в воскресенье, 3 апреля.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали блокировку счетов филиалов Института имени Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске "соразмерным ответом" на аналогичный шаг в отношение РДНК.

Банковские счета института в России могут быть разблокированы только "после полной и безусловной разморозки банковских счетов РДНК", заявила Захарова. По ее словам, Москва неоднократно предупреждала о возможной блокировке, "если власти Германии не прекратят оказывать административно-политическое давление на РДНК". "В Берлине, однако, предпочли проигнорировать наши недвусмысленные предостережения", - сказала Захарова.

Блокировка счетов Гете-Института в России

О блокировке счетов Гете-Института в России стало известно в конце марта. Банковские счета организации в РФ были заблокированы по требованию Центрального банка России, сообщил представитель института. Германия заморозила счета Российского дома науки и искусства в Берлине в декабре прошлого года. В январе прокуратура Берлина начала расследование в отношении организации на предмет возможного нарушения закона о внешнеэкономической деятельности.

Немецкий культурный центр имени Гете, известный как Гете-Институт, представлен в 98 странах мира. В России он работает с 1992 года. Институт не только проводит курсы немецкого языка, но и аккредитован посольством для проведения экзаменов для получения виз в Германию. Центры Гете-Института работают в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

После российского вторжения в Украину институт прекратил сотрудничество с государственными учреждениями РФ и проведение публичных мероприятий в России.

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