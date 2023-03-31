МИД ФРГ подтвердил блокировку счетов Гете-Института в России

МИД ФРГ держит связь с Гете-Институтом в России в связи с блокировкой его счетов в стране, указали в министерстве.

Российские власти заблокировали счета Гете-Института в России, подтвердила на правительственной пресс-конференции официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе (Andrea Sasse), передает корреспондент DW в Берлине в пятницу, 31 марта.

"Мы действительно можем подтвердить блокировку счетов и держим связь с Гете-Институтом по этому поводу. Прошу отнестись с пониманием к тому, что пока идут эти разговоры мы не разглашаем никаких подробностей", - указала она, отвечая на вопрос DW.

Гете-Инстититут в мире

Немецкий культурный центр имени Гете, известный как Гете-Инстититут, на сегодняшний день представлен в 98 странах мира. С 1992 года он работает и в России. В 1992 году тогдашний министр иностранных дел Германии Клаус Кинкель (Klaus Kinkel) открыл отделение Гете-Института в Москве. Сегодня в РФ работают три представительства института, которые имеют широкую сеть партнеров - например, языковые, партнерские центры.

В декабре 2022 года в ответ на запрос DW в Гете-Институте подчеркнули, что тесные связи с партнерами из сферы культуры, образования и с представителями гражданского общества поддерживаются. В Гете-Институте также сообщили, что после вторжения России в Украину, противоречащего международному праву, сохраняют безоговорочную солидарность с Киевом и своими украинскими партнерами. "Одновременно мы убеждены, что важно как раз в трудные времена поддерживать контакт с представителями гражданского общества и оставлять каналы для коммуникации открытыми", - добавили в Гете-Институте.

После вторжения российских войск в Украину он сразу прекратил сотрудничество с государственными учреждениями РФ и проведение публичных мероприятий в России.

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