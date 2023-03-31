  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Здание МИД Германии в Берлине
Здание МИД ГерманииФото: imagebroker/imago
ПолитикаГермания

МИД ФРГ подтвердил блокировку счетов Гете-Института в России

Александра Иванова | Владимир Есипов
45 мин. назад

МИД ФРГ держит связь с Гете-Институтом в России в связи с блокировкой его счетов в стране, указали в министерстве.

https://p.dw.com/p/4PYHr

Российские власти заблокировали счета Гете-Института в России, подтвердила на правительственной пресс-конференции официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе (Andrea Sasse), передает корреспондент DW в Берлине в пятницу, 31 марта.

"Мы действительно можем подтвердить блокировку счетов и держим связь с Гете-Институтом по этому поводу. Прошу отнестись с пониманием к тому, что пока идут эти разговоры мы не разглашаем никаких подробностей", - указала она, отвечая на вопрос DW.

Гете-Инстититут в мире

Немецкий культурный центр имени Гете, известный как Гете-Инстититут, на сегодняшний день представлен в 98 странах мира. С 1992 года он работает и в России. В 1992 году тогдашний министр иностранных дел Германии Клаус Кинкель (Klaus Kinkel) открыл отделение Гете-Института в Москве. Сегодня в РФ работают три представительства института, которые имеют широкую сеть партнеров - например, языковые, партнерские центры.

В декабре 2022 года в ответ на запрос DW в Гете-Институте подчеркнули, что тесные связи с партнерами из сферы культуры, образования и с представителями гражданского общества поддерживаются. В Гете-Институте также сообщили, что после вторжения России в Украину, противоречащего международному праву, сохраняют безоговорочную солидарность с Киевом и своими украинскими партнерами. "Одновременно мы убеждены, что важно как раз в трудные времена поддерживать контакт с представителями гражданского общества и оставлять каналы для коммуникации открытыми", - добавили в Гете-Институте.

После вторжения российских войск в Украину он сразу прекратил сотрудничество с государственными учреждениями РФ и проведение публичных мероприятий в России.

Смотрите также: 

В Беларуси закрывают Институт Гёте и DAAD

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкий язык в российской школе: где найти преподавателей? (23.12.2016)

Немецкий язык в российской школе: где найти преподавателей? (23.12.2016)

Учителей немецкого языка в России становится все меньше. Между тем скоро эта профессия снова может стать востребованной - школьники будут обязаны изучать два иностранных языка.
Политика23 декабря 2016 г.03:49 мин.
external

Многоязычие в школе РФ: немецкий - первый второй иностранный (18.11.2016)

Многоязычие в школе РФ: немецкий - первый второй иностранный (18.11.2016)

К 2020 году все российские школы обязаны будут учить детей сразу двум иностранным языкам. DW разбиралась, какое место займет немецкий в новой системе.
Общество18 ноября 2016 г.03:23 мин.
Литература для изучения иностранных языков

Российские студенты отчасти лишены возможности сдавать языковые экзамены

Российские студенты отчасти лишены возможности сдавать языковые экзамены

Сдать TOEFL можно только онлайн. Кембриджский экзамен - только за пределами РФ. А как обстоят дела с немецким языком? Доступны ли Test DaF и сертификаты Гёте-Института для российских студентов?
Образование17 августа 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Призывники в Новосибирске

ISW: Призыв может помешать РФ пополнить силы в Украине

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: американская "Статуя Свободы" стоит перед банкоматом и протягивает к нему руку с картой Visa.

Деньги на демократию: как Байден будет выполнять обещание

Деньги на демократию: как Байден будет выполнять обещание

Политика21 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Обменяют ли репортера WSJ? Активистам запрещают клей. DW Шоу

Обменяют ли репортера WSJ? Активистам запрещают клей. DW Шоу

Политика22 ч. назад59:28 мин.
Очередь из фур на белорусско-польской границе

С чем связан ажиотаж на границе Беларуси и Польши?

С чем связан ажиотаж на границе Беларуси и Польши?

Политика2 ч. назад
Штаб-квартира Российского футбольного союза (РФС)

Поворот на восток. Как футбол РФ все дальше уходит от Европы

Поворот на восток. Как футбол РФ все дальше уходит от Европы

Спорт10 ч. назад
Прихожане УПЦ МП возле Крестовоздвиженского храма в Лавре, 29 марта 2023 года

(Не) последний день УПЦ МП в Лавре: верующие, санкции и суд

(Не) последний день УПЦ МП в Лавре: верующие, санкции и суд

Общество19 ч. назад
Эван Гершкович

"Взяли в заложники": что говорят об аресте журналиста WSJ

"Взяли в заложники": что говорят об аресте журналиста WSJ

Политика19 ч. назад
На главную страницу