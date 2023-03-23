В МАГАТЭ отказались от демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

На 393-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 23 марта (время московское).

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Россия значительно потеряла поддержку в мире, заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) перед началом Совета ЕС в Брюсселе. "Решения Генеральной Ассамблеи ООН служат примером этого. Ясно, что есть один способ гарантировать мир, и это если Россия выведет войска", - подчеркнул Шольц.

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. "Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское, где в результате полномасштабной агрессии России повреждены многие дома и объекты социальной инфраструктуры. Сейчас здесь идет восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются. Осмотрели Пункт Несокрушимости и один из мобильных домов, установленных в селе. Пообщался с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим. Так же, как и каждый город и село, пострадавшее от оккупантов", - написал Зеленский.

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Агентство Bloomberg утверждает со ссылкой на источники, что Евгений Пригожин готовится свернуть операции ЧВК "Вагнер" в Украине и "снова сосредоточить свое внимание на Африке". По данным агентства, это связано с тем, что российские силовики и политический истеблишмент считают Пригожина растущей угрозой и "начинают ставить ему палки в колеса". В последнее время ЧВК "Вагнер" столкнулся с нехваткой военных из-за запрета вербовать заключенных и боеприпасов из-за прекращения поставок со стороны Минобороны, пишет Bloomberg. Комментарий владельца ЧВК "Вагнер" был опубликован в Telegram-канале "Кепка Пригожина". "Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины", - заявил он.

В МАГАТЭ отказались от демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

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В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отказались от идеи создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, теперь речь идет о прекращении боевых действий рядом с атомной электростанцией.



"Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это (создание зоны. - Ред.) принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации - через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы больше не рассматриваем это", - заявил Гросси. По его словам, переговоры продолжались восемь месяцев. "Я пришел к выводу, что территориальный вопрос по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия", - объяснил Гросси причины остановки переговоров.

Хроника событий 23 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 марта 14.00 - 23.59 >>>

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