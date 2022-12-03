В Лондоне задержали "богатого российского бизнесмена"

На 283-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 3 декабря (время московское).

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В Лондоне был задержан, а затем отпущен под залог 58-летний россиянин по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана МВД и даче ложных показаний. Речь идет о "богатом российском бизнесмене", сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA). Вместе с ним задержаны еще двое мужчин 35 и 39 лет. В операции участвовали более 50 сотрудников Отдела по борьбе с клептократией (Combating Kleptocracy Cell). По данным NCA, с момента создания этого подразделения летом этого года было проведено почти 100 операций против "связанных с Путиным элит и их пособников".

СМИ отметили, что возраст одного из задержанных совпадает с возрастом российского миллиардера, сооснователя "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, находящегося под британскими санкциями и проживающего в Лондоне. "Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет", - заявили в пресс-службе "Альфа-банка".

Посольство РФ в Лондоне потребовало от британских властей уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена.

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Румыния начала поставлять газ в Молдову по трубопроводу Яссы-Унгены, сообщил представитель компании Transgaz. "Сегодня в 13.00 началась транспортировка газа по направлению Румыния-Молдова. Заявлено 1 023 266 кубических метров. Компрессор работает нормально", - рассказали в компании.

Поставки газа в республику начались на фоне регулярных угроз российского "Газпрома" ограничить или прекратить экспорт топлива в Молдову из-за срыва контрактных обязательств. В конце ноября российский монополист заявил, что пока не будет этого делать из-за устранения нарушений, отметив, что "оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты".

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Минск

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Минск, где встретился со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Шойгу и Хренин обсудят вопросы "двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", сообщает белорусское государственное агентство "Белта".

Агентство РИА "Новости" пишет, что военные ведомства двух стран подписали протокол об изменениях в соглашении о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Какие именно изменения были внесены в соглашение, не сообщается.

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По данным проекта NASA Harvest, на оккупированных Россией территориях Украины в этом году было собрано порядка 6 млн тонн пшеницы - это почти четверть от всего украинского урожая пшеницы в этом сезоне (26,6 млн тонн). По подсчетам агентства Bloomberg, российским оккупационным силам досталась украинская пшеница на 1 млрд евро.

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На оккупированной Россией части Луганской области, в районе Луганской ТЭС подожгли оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке Луганск-Лантратовка, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Как следует его поста, это сделали украинские партизаны. "По оценке специалистов, уничтожение такой системы приведет к переводу в "ручной режим" управления участком железнодорожного сообщения и как следствие - исключит возможность своевременной доставки грузов военного назначения к передовым позициям рашистов (ориентировочно на 14-20 суток)", - написал Гайдай.

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Самая сложная ситуация с энергоснабжением в Украине складывается в прифронтовых регионах, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. "Плюс-минус ситуация сложная по всей территории Украины. Сложнее всего в тех регионах, где проходят артиллерийские обстрелы. Это линия фронта, Донецкая, Харьковская, Запорожская, Херсонская области", – рассказал он. По словам Сахарука, в дополнение к ремонтным работам и выключению света из-за ракетных ударов там постоянно происходят артиллерийские обстрелы, разрушающие линии электропередач.

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Россия начала использовать в Украине стратегический запас некоторых видов вооружения, а также ракеты, произведенные в августе, утверждает представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Некоторые ракеты, которыми обстреливают Украину, идут на фронт не из запасов, а прямо с конвейера, рассказал он. "Насколько их хватит - многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, Россия за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства", – подчеркнул Скибицкий.

Кроме того, Россия в течение двух месяцев вывозила артиллерийские боеприпасы калибра 122 мм и 152 мм из Беларуси и продолжает переговоры с другими странами по поставке вооружений. Уже существуют проекты договоренностей с Ираном, но на сегодняшний день поставки такого вооружения не зафиксированы, утверждают в ГУР.

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Российские войска накануне 28 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, в Херсоне были разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура, в том числе под обстрел попал онкологический диспансер. Ранение получил один человек, написал Янушевич.

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В освобожденном Изюме Харьковской области переименуют 22 улицы и площади, названия которых были связаны с Россией и СССР. Как сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин, соответствующее решение приняла топонимическая комиссия Изюма, теперь его должен утвердить глава военной администрации.

Московскую улица переименуют в улицу Ивана Мазепы, Пушкинскую - в улицу Степана Бандеры, площадь Революции назовут площадью Героев Крут, улицу Ломоносова - улицей Романа Ратушного, Пролетарскую - Лондонской, улицу Горького - улицей Виталия Смолярова, Тургенева - улицей Джохара Дудаева, Суворова - улицей Семена Петлюры, улицу Волоха - улицей гетмана Полуботка, а улицу Камчатскую назовут улицей Аляски.

Эстония закупит у США системы HIMARS на 200 млн долларов

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Эстония приобретет у США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK). Глава RKIK Магнус-Вальдемар Саар 2 декабря подписал с американским Агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) соответствующий контракт, его стоимость составляет более 200 млн долларов. Отмечается, что это крупнейшая оборонная закупка в истории Эстонии. Количество РСЗО, которые получит Таллин, не называется, первые поставки ожидаются в 2024 году. Контракт также предусматривает поставку боеприпасов и средств связи и "решение вопросов, связанных с обучением и логистикой".

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В результате российских обстрелов 2 декабря погиб один мирный житель в Донецкой области, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram со ссылкой на данные областных военных администраций. Еще шесть человек получили ранения в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

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Литва отремонтировала и доставила в Украину еще две немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000 вместе с боеприпасами, сообщил в Twitter министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

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Россия формирует "теневой флот" из более чем 100 старых танкеров, закупленных в 2022 году для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию в обход западных санкций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на судовых брокеров и аналитиков. "В последние месяцы мы видели довольно много продаж неназванным покупателям, и через несколько недель после продажи многие из этих танкеров появляются в России для приема первой партии сырой нефти", - рассказал эксперт по российской нефти из Гарвардского центра Дэвиса Крейг Кеннеди. При этом опрошенные FT аналитики считают, что Россия в 2023 году все равно столкнется с нехваткой танкеров для сохранения уровня экспорта, что приведет к росту цен.

Украина призывает вдвое снизить потолок цен на нефть

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По мнению украинских властей, потолок цен на российскую нефть, установленный Евросоюзом, странами "большой семерки" (G7) и Австралией на уровне 60 долларов за баррель, является слишком высоким. Чтобы "быстрее уничтожить экономику" РФ, его нужно было бы снизить до 30 долларов за баррель, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Мы всегда достигаем своей цели, и экономика России все равно будет разрушена, а сама Россия будет платить и отвечать за все преступления. С трибуналом будет так же. Они очень этого боятся, потому что знают, что Украина добьется своего", - написал он в Telegram-канале.

Хроника событий 3 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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