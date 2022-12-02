Испания передала Украине первые ЗРК Hawk

На 282-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 2 декабря (время московское).

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Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра официально зарегистрирована в качестве монастыря в структуре Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил в соцсети Facebook заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря. По его словам, 1 декабря был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, а 2 декабря ведомости о юридическом лице, которое входит в структуру ПЦУ, были внесены в Единый государственный реестр. Возглавлять монастырь будет предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Из-за ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины Минэкономики в Киеве ухудшило прогноз падения реального ВВП страны в текущем году. Как заявила на брифинге глава министерства Юлия Свириденко, в начале года эксперты полагали, что падение будет на уровне 32-33%, но затем "экономика показала очень высокие адаптивные способности". Однако после атаки России на энергосистему в ноябре часть предприятий приостановила деятельность и министерству пришлось вернуться к прежнему прогнозу. "До конца года падение ВВП может составить 32-33%, даже 33,5%", - сообщила Свириденко.

ЕС установит для цены нефти из РФ потолок в 60 долларов

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Польша согласилась с предложением Евросоюза установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщает агентство Reuters со ссылкой на постпреда Польши при ЕС Анджея Садося. По его словам, этот механизм позволит удерживать цены как минимум на 5 процентов ниже рыночных котировок. Теперь ЕС может запустить письменную процедуру утверждения соглашения и планирует официально объявить об этом 4 декабря, пишет Reuters.

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По состоянию на 2 декабря журналистам издания "Медиазона" и медиакорпорации BBC удалось подтвердить по открытым данным смерть 9 504 российских военных в Украине. За последние две недели исследователи установили имен 503 погибших, каждый пятый из них - 104 человека - это мобилизованные. Всего с начала мобилизации подтверждена гибель 363 призванных мужчин. Реальное число погибших может быть выше в несколько раз, подчеркивают журналисты. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен.

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Испания передала Украине первые американские зенитно-ракетные комплексы Hawk, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. "Принимал в Одессе министра обороны Испании Маргариту Роблес. Мы почтили память героев, павших в боях за Украину и посетили наших воинов в госпитале. Испания поддерживает Украину: гуманитарная помощь и помощь в сфере безопасности будет продолжаться. В Испании будут тренировать больше наших бойцов. Испания уже предоставила наши первые Hawk", - написал он.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что побывал "на линии обороны", где "пообщался со строителями и военнослужащими" и "встретил бойцов, мобилизованных из Москвы". Куда именно и когда ездил Собянин, из опубликованного сообщения не ясно. В эфире телеканала "Россия 24" сообщили, что мэр посетил "ЛНР". Это первый раз, когда Собянин сообщает о поездке к зоне боевых действий.

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Еврокомиссия составила список действий, которые предлагается считать помощью в нарушении санкций ЕС против России:

предоставление средств или экономических ресурсов подсанкционному лицу, компании или организации, а также использование этих средств и ресурсов в интересах того, кто находится под санкциями

неспособность заморозить эти средства

обеспечение въезда подсанкционных лиц на территорию любой из стран ЕС или их транзита через Евросоюз

заключение с третьими странами сделок, которые запрещены или ограничены мерами ЕС

торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или перевозка которых запрещены или ограничены санкциями

осуществление запрещенной финансовой деятельности

предоставление других услуг, которые запрещены или ограничены, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультации

За эти преступления люди могут быть отправлены в тюрьму на срок не менее пяти лет. Компаниям может грозить штраф в размере не менее 5 процентов от оборота за финансовый год. Теперь предложения Еврокомиссии обсудят в Европарламенте.

Полиция оцепила посольство Украины в Испании

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Посольство Украины в Испании, как и ряд других представительств страны в Европе, получило окровавленную посылку, сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Украины. Испанская полиция оцепила территорию вокруг посольства в Мадриде. Ранее в нем взорвалась доставленная туда на имя посла бандероль, при взрыве легкие ранения получил комендант посольства.

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С начала войны против Украины Черноморский флот России (ЧФ) потерял более 15 процентов своего боевого состава, подсчитало издание "Проект " по открытым данным. К февралю 2022 года Черноморский флот насчитывал 275 кораблей и судов, из них 58 - боевых. В общей сложности вместе с патрульными катерами к февралю 2022 года ЧФ имел 74 боевые единицы, из которых во время войны потерял не менее 12 кораблей и катеров.

Дипмисии Украины в Европе получают окровавленные пакеты

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Украинские посольства и консульства в нескольких европейских странах получили по почте "окровавленные пакеты", рассказал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. "После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания", - сообщил он.

Кроме того, вход в резиденцию украинского посла в Ватикане подвергся вандализму, посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании, а посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал происходящее "хорошо спланированной кампанией террора и запугивания посольств и консульств Украины". "Не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и в дальнейшем будем эффективно работать на победу Украины", - сказал министр

++16.10++

Мэр Мелитополя Иван Федоров опроверг сообщения об отступлении российской армии с Запорожского направления. "Чтобы они отходили из какого-то населенного пункта, с Запорожского направления - сегодня об этом говорить рано", - сказал он. По словам Федорова, количество российских военных на территории города и района напротив увеличивается. "Несколько часов назад город был полностью заблокирован россиянами. В некоторых районах города проводят фильтрацию: на центральных улицах они разместили несколько блокпостов и обыскивают машины. Также город заблокирован сейчас на въезд и на выезд. Утром туда не пускали даже маршрутные такси", - рассказа Федоров.

Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что в оккупированной части Запорожской области российские войска выводят своих военных из поселка Михайловка, города Пологи и села Инженерное.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент России Владимир Путин провели первый с середины сентября телефонный разговор.

Как отметили в ведомстве по печати и информации федерального правительства, канцлер в ходе разговора осудил российские удары по гражданской инфраструктуре Украины и подчеркнул "решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от российской агрессии". "Канцлер призвал президента России к скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск", - говорится в сообщении пресс-службы.

Путин, в свою очередь, заявил канцлеру ФРГ, что "ракетные удары по определенным целям на территории Украины" являются "вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики", сообщили в Кремле. Кроме того, Путин назвал "деструктивной" линию западных государств, оказывающих Киеву помощь вооружениями и осуществляющих подготовку украинских военных. По мнению Москвы, "все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров".

++15.30++

Война в Украине, по мнению папы римского Франциска, как никогда наглядно демонстрирует актуальность глобального сотрудничества. Помимо неисчислимого ущерба, нанесенного стране, война вызвала энергетический, финансовый, гуманитарный и продовольственный кризисы, от которых страдает все большее число людей, сказал понтифик в послании участникам международной конференции в Риме. По словам Франциска, которого цитирует агентство KNA, украинский конфликт, в частности, оказал огромное влияние на страны Северной Африки, поскольку они на 80 процентов зависят от поставок зерна из Украины или России.

++15.00++

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно запрета деятельности религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации". Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента . Согласно решению СНБО, кабинет министров должен до 1 февраля вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране таких организаций. Кабмин должен также проверить основания и условия, согласно которым религиозные организации пользуются имуществом Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской православной церкви (УПЦ) на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости "принять предусмотренные законом меры". Кроме того, указом утверждено решение о применении персональных санкций, но санкционный список пока не обнародован.

++14.30++

В результате российских обстрелов 1 декабря погибли три мирных жителя в Херсонской области, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram. Еще 16 граждан получили ранения в Херсонской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, за минувшие сутки российские войска обстреляли область 42 раза.

МАГАТЭ надеется на решение проблемы ЗАЭС до конца года

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется достичь соглашения с РФ и Украиной о создании зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до конца этого года, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Я обязуюсь найти решение как можно быстрее. Надеюсь, до конца года",- сказал Гросси в интервью итальянской газете La Repubblica . При этом он не исключил встречи с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Наша цель - избежать ядерной аварии, а не создать военную ситуацию, которая бы способствовала одной или другой стороне", - подчеркнул Гросси.

Хроника событий 2 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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