  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

В Литве заметили переброску войск РФ из Калининграда в Курск

Ольга Лебедева
14 августа 2024 г.

По данным министра обороны Литвы Касчюнаса, Россия вывела часть войск из Калининградской области. На встрече с Зеленским он заявил, что ВС РФ необходимо больше ресурсов для обороны Курской области.

https://p.dw.com/p/4jSXT
Военные учения в Калининградской области
Военные учения в Калининградской области, фото из архиваФото: Vitaly Nevar/REUTERS

В Литве отметили, что Россия перебрасывает войска из Калининградской области в Курскую, где уже более недели продолжается наступление украинской армии. Из российского эксклава выведена часть базирующихся там подразделений, сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас балтийскому агентству BNS в среду, 14 августа.

"Им необходимо больше ресурсов, поэтому они пытаются вывести их из других регионов", - указал он. Дальнейших деталей передвижения российских войск он не назвал.

Глава Минобороны Литвы встретился с Зеленским

Накануне глава Минобороны Литвы встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи он также заявил о вынужденной переброске войск из Калининградской области в Курсукую. На опубликованной Киевом видеозаписи встречи Касчюнас заявляет о "демилитаризации" Калининградской области, которая происходит "благодаря отваге украинских военных и решениям властей Украины".

По оценке Касчюнаса, наступление ВСУ на территории России имеет для Украины большое символическое значение. "Прежде всего, это моральный подъем, что, безусловно, очень важно", - пояснил он.

Никакой информации о переброске войск из Калининграда от российской стороны не поступало.

Наступление ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области началась 6 августа, бои идут в Кореневском, Суджанском районах и Беловском районах. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. В ВСУ заявляют о взятии под контроль 74 населенных пунктов и более 1000 кв. км российской территории.

Агентство Bloomberg констатирует дефицит у ВС РФ личного состава для обороны Курской области и пишет о возможном объявлении мобилизации до конца 2024 года. СМИ сообщали также о переброске срочников из Мурманска в Курскую область, а также принуждении срочников подписывать контракты с Минобороны.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Западные эксперты о боях в Курской области, целях ВСУ и реакции Путина

Западные эксперты о боях в Курской области, целях ВСУ и реакции Путина

Силы ВСУ остаются в Курской области уже неделю. Западные политики намекают, что Украина не предупреждала их о наступлении вглубь России. Европейские эксперты рассказали DW о перспективах этой операции Украины.
Политика12 августа 2024 г.04:41 мин.
Разрушенный в ходе боев дом в Судже (7 августа 2024 года)

"ВСУ унизили армию РФ". Что пишут СМИ в Европе об операции в Курске

"ВСУ унизили армию РФ". Что пишут СМИ в Европе об операции в Курске

Как европейские СМИ оценивают операцию ВСУ под Курском, которую Украина официально не комментирует? В обзоре DW - самые яркие высказывания.
Конфликты9 августа 2024 г.
Показать еще