В Литве заметили переброску войск РФ из Калининграда в Курск

По данным министра обороны Литвы Касчюнаса, Россия вывела часть войск из Калининградской области. На встрече с Зеленским он заявил, что ВС РФ необходимо больше ресурсов для обороны Курской области.

В Литве отметили, что Россия перебрасывает войска из Калининградской области в Курскую, где уже более недели продолжается наступление украинской армии. Из российского эксклава выведена часть базирующихся там подразделений, сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас балтийскому агентству BNS в среду, 14 августа.

"Им необходимо больше ресурсов, поэтому они пытаются вывести их из других регионов", - указал он. Дальнейших деталей передвижения российских войск он не назвал.

Глава Минобороны Литвы встретился с Зеленским

Накануне глава Минобороны Литвы встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи он также заявил о вынужденной переброске войск из Калининградской области в Курсукую. На опубликованной Киевом видеозаписи встречи Касчюнас заявляет о "демилитаризации" Калининградской области, которая происходит "благодаря отваге украинских военных и решениям властей Украины".

По оценке Касчюнаса, наступление ВСУ на территории России имеет для Украины большое символическое значение. "Прежде всего, это моральный подъем, что, безусловно, очень важно", - пояснил он.

Никакой информации о переброске войск из Калининграда от российской стороны не поступало.

Наступление ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области началась 6 августа, бои идут в Кореневском, Суджанском районах и Беловском районах. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. В ВСУ заявляют о взятии под контроль 74 населенных пунктов и более 1000 кв. км российской территории.

Агентство Bloomberg констатирует дефицит у ВС РФ личного состава для обороны Курской области и пишет о возможном объявлении мобилизации до конца 2024 года. СМИ сообщали также о переброске срочников из Мурманска в Курскую область, а также принуждении срочников подписывать контракты с Минобороны.