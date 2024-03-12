В Литве задержан первый автомобиль с номерами РФ

На пункте пропуска Мядининкай задержан Audi Q7 стоимостью более 40 тысяч евро, принадлежащий россиянке. Водитель - гражданин Молдовы - ехал в Беларусь и не знал о новых правилах.

Литовские таможенники впервые с момента введения запрета на автомобили с российскими номерами задержали машину. Audi Q7 с российскими номерами была задержана во вторник, 12 марта, на пункте пропуска Мядининкай, сообщает портал Delfi.

Машину передадут на нужды Украины

На автомобиле из Литвы в Беларусь ехал гражданин Молдовы, мужчина находился в машине один, но позже выяснилось, что владелицей авто является гражданка России, указывается далее. По словам водителя, он не знал о новых правилах. Автомобиль стоимостью 41 690 евро задержан, составлен протокол об административном правонарушении. Теперь водителя ждет штраф и конфискация автомобиля, который, скорее всего, будет передан для нужд Украины, пишет Delfi.

Информацию о задержании первого автомобиля с российскими номерами на контрольно-пропускном пункте Мядининкай также подтвердила пресс-служба литовской таможни.

Литва предупредила о конфискации машин с номерами РФ

В начале марта Вильнюс предупредил о конфискации автомобилей с российскими номерами с 11 марта, сославшись на санкции ЕС в отношении России. С сентября 2023 года в Литве, Латвии и Эстонии действует запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Водитель сказал, что не знал о введенных Евросоюзом ограничениях.

По данным властей Литвы, в этой стране по-прежнему находятся десятки автомобилей с российскими номерами, несмотря на предписание властей зарегистрировать их в стране до 11 марта, либо покинуть ее территорию.

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