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Литва предупредила о конфискации автомобилей с номерами РФ

Павел Мыльников
2 марта 2024 г.

Находящиеся в Литве автомобили с российскими регистрационными знаками должны либо быть зарегистрированы в этой стране до 11 марта, либо покинуть территорию Евросоюза. Вильнюс сослался на санкции ЕС.

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Знак STOP на границе Литвы и Беларуси
Граница Литвы и БеларусиФото: Ales Petrowitsch

Находящиеся на территории Литвы автомобили с российскими регистрационными знаками должны либо быть зарегистрированы в этой стране до 11 марта, либо покинуть Литву и территорию Евросоюза. Об этом таможенная служба Литовской Республики сообщила в пятницу, 1 марта. В противном случае владельцам таких транспортных средств грозит конфискация и штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, добавили в Вильнюсе.

Под это требование не попадут граждане РФ, направляющиеся на автомобилях с российскими номерами в Калининградскую область или из нее через Литву, пояснили в таможенной службе. Однако такой транзит не может занимать более 24 часов, а владелец автомобиля должен сопровождать его, указали в ведомстве. В случае отсутствия собственника транспортное средство не впустят на литовскую территорию.

Въезд автомобилей из России в Литву

Вильнюс выполняет санкции ЕС в отношении России, пояснила таможенная служба. С 12 сентября 2023 года в Литве и Латвии действует запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Эстония присоединилась к ограничениям на один день позже.

Балтийские страны объяснили эту меру опубликованной Европейской комиссией 8 сентября 2023-го директивой о дополнительном разъяснении санкций, введенных в отношении РФ. Согласно этому документу, зарегистрированным в России автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Европейского Союза.

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