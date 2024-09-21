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В Краснодарском крае сгорела бывшая база ЧВК "Вагнер"

Ольга Лебедева
21 сентября 2024 г.

В Молькино Краснодарского края произошел пожар на бывшей базе российских наемников, сгорел штаб и казармы. Причина возгорания устанавливается, заявлили в МЧС.

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Цветы в память о погибшем основателе ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине
Цветы в память о погибшем основателе ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине, 2023 годФото: Str/AFP/Getty Images

На бывшей базе ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае произошел пожар. На хуторе Молькино, где располагалась база, загорелось двухэтажное здание, огонь потушили, сообщает в субботу, 21 сентября, РБК со ссылкой на региональное управление МЧС. "Причину пожара и принадлежность объекта устанавливаем", - заявил собеседник издания.

Сгорели бывший штаб и казармы

Связанный с ЧВК Telegram-канал "Оркестр Вагнера" опубликовал видео, в котором сообщается о возгорании административных построек на территории базы, в том числе здания бывшего штаба. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" отмечает, что сгорел бывший штаб и казармы. 

Российские провоенные блогеры считают, что причиной пожара могла быть диверсия. "Сгорела документация, формуляры, личные дела, оборудование связи на сотню миллионов", - утверждает Z-блогер "Тринадцатый". Блогеры напоминают, что база в Молькино ранее принадлежала ЧВК "Вагнер" и была передана Минобороны РФ после мятежа основателя частной военной компании Евгения Пригожина.

Между тем, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал несколько видео с пожаром и отметил, что российские наемники после 10 лет покинули хутор Молькино в конце июня 2023 года, на их место пришел "Африканский корпус" - созданное из бывших "вагнеровцев" подразделение, действующее в африканских странах, в том числе, Малии Нигере.

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