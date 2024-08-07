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Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

Кирилл Шестаков
7 августа 2024 г.

Правящая Нигером военная хунта вслед за Мали объявила о прекращении дипломатических отношений с Киевом.

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Лидер военной хунты Нигера Абдурахман Тчиани
Лидер военной хунты Нигера Абдурахман ТчианиФото: ORTN/Télé Sahel/AFP/Getty Images

Нигер объявил о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной, обвинив Киев в поддержке "террористических групп". Об этом во вторник, 6 августа, сообщает агентство AFP. Правящая Нигером военная хунта также собирается обратиться в Совет Безопасности ООН с целью обсудить "агрессию" Украины, заявил представитель правительства полковник Амаду Абдраман.

Ранее, 5 августа, дипломатические отношения с Киевом разорвала правящая хунта Мали из-за предполагаемой причастности Украины к атаке повстанцев-туарегов. В конце июля они разгромили группу правительственных войск Мали и воюющих на их стороне российских наемников из ЧВК "Вагнер".

В начале августа МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за его поддержки повстанцев в Мали. Сенегал посчитал высказывания посла "оправданием терроризма".

Атака повстанцев на малийскую армию и "вагнеровцев"

В конце июля повстанцы-туареги сообщили об убийстве 84 российских боевиков из ЧВК "Вагнер" и 47 солдат правительственной армии Мали на севере страны. 

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов намекнул на причастность Украины к операции туарегов в Мали. "Повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию против российских военных преступников", - заявил он в эфире телемарафона 29 июля, не приведя других подробностей.

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