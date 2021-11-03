В Китае зафиксирован новый всплеск распространения коронавируса

93 новых случая заражений COVID-19 выявлено за минувший вторник внутри Китая. Из них 35 случаев зафиксировано в городе Хэйхэ на северо-востоке страны. Между тем в понедельник в КНР зарегистрировано 54 инфицированных, в воскресенье минувшей недели - 59, в субботу - 48. Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения обнародовал эти данные в среду, 3 ноября, в Пекине.

Начало новой волны "внутренних" заражений пришлось на 17 октября. С того дня в 17 провинциях и районах Китая выявлено 500 случаев заражений. 426 из них связаны главным источником нынешней волны распространения вируса - севером и северо-востоком страны - провинциями Ганьсу, Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя Монголия.

География новых случаев инфицирования расширяется

Невзирая на принятые китайскими властями жесткие ограничительные меры, география новых случаев инфицирования расширяется. В китайских СМИ такая тенденция расценивается как "тревожная". При этом обращается внимание на то, что восемь человек заразились в Пекине - это самый высокий показатель внутренних случаев заражения в столице за период с 19 января нынешнего года.

В связи с этим власти рекомендуют жителям Пекина отказываться от поездок за пределы города, откладывать свадьбы, упрощать организацию похорон, сокращать массовые мероприятия. Чтобы сдержать миграцию населения, в пекинских аэропортах отменено свыше половины запланированных рейсов.

В общей сложности во вторник зарегистрировано 109 новых случаев заражений. 16 инфицированных прибыли в Китай из-за рубежа.

С начала пандемии на территории материкового Китая выявлено 97 423 случая заражений коронавирусом. 4636 человек скончались. Число выздоровевших на данный момент составляет 91 787 человек.

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