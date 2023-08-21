В ФРГ прошел обыск у пророссийской активистки Колбасниковой

Обыск у Колбасниковой прошел из-за подозрения в незаконном хранении оружия и не связан с прошедшим накануне пророссийским автопробегом, заявили в полиции.

Полиция в Германии провела обыск дома у пророссийской активистки, живущей в Кельне гражданки Украины Елены Колбасниковой, сообщает издание Kölner Stadt-Anzeiger в понедельник, 21 августа.

Спецподразделение полиции в Кельне провело обыск утром в квартире Колбасниковой и ее партнера Макса Шлунда. Накануне сеть пророссийских активистов организовала в Кельне автопробег с российскими флагами. Однако рейд полиции не связан с этой акцией, подчеркнул представитель прокуратуры Ульф Виллун (Ulf Willuhn ).

Пару подозревают в нарушении закона о контроле оружия. В полиции предполагают, что Шлунд и Колбасникова могут владеть автоматом Калашникова. Во время обыска в квартире действительно обнаружили и изъяли как минимум одну единицу оружия, его подлинность проверяется - возможно, это макет, сообщил Виллун.

Это не первый обыск дома у Колбасниковой

В марте этого года дома у Шлунда и Колбасниковой уже проходил обыск - в рамках сбора улик по делу о возможном нарушении санкций ЕС. По данным Reuters, пара занималась сбором и переводом денег на радиооборудование для российских солдат. Следствие предполагает, что осенью 2022 года Колбасникова вместе со Шлундом посетила контролируемую российской армией территорию Донбасса и передала там военным РФ утепленные палатки, а также, вероятно, средства связи. Если их вина будет доказана, паре может грозить до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, суд в июне оштрафовал Колбасникову на 900 евро за одобрение российского вторжения в Украину. Колбасникову оштрафовали то, что во время пророссийской демонстрации 8 мая 2022 года она высказалась в поддержку войны.

Смотрите также: